Muğlalı milli sporcu Avrupa şampiyonu oldu

Muğlalı milli sporcu Hazal Burun, 2026 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Danimarkalı rakibini yenerek Avrupa Şampiyonu oldu.

Makaralı Yay Kadınlar kategorisinde mücadele eden milli sporcu Hazal Burun, finalde Danimarkalı rakibini mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Avrupa'nın en prestijli organizasyonları arasında yer alan şampiyonada sergilediği üstün performansla dikkat çeken milli sporcu, özellikle final müsabakasındaki isabetli atışlarıyla öne çıktı. Milli sporcu, elde ettiği zaferle hem Türkiye'ye hem de memleketi Muğla'ya büyük gurur yaşattı.

Milli sporcunun antrenörü Ejder Sözen ise yaptığı açıklamada, "Hazal uzun yıllardır büyük disiplin ve özveriyle çalışan bir sporcu. Bu başarı tesadüf değil, emeğin ve inancın karşılığıdır. Avrupa Şampiyonluğu hem ülkemiz hem de Türk okçuluğu adına çok önemli bir gurur kaynağı oldu" ifadelerini kullandı.

Ay-yıldızlı formayla Avrupa'nın zirvesine çıkan Hazal Burun, bu başarısıyla Türk spor tarihine adını bir kez daha yazdırdı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı