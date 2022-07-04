Muğla'ya bir şampiyonlukta gençlerden

Türkiye Briç Federasyonu 8-16 yaş briç yaz kampı 27 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında Marmaris'te yapıldı.

8-16 yaşındaki 83 öğrenciye briç derslerinin verildiği kampta Türkiye Briç Federasyonun 17 eğitmeni görev aldı. Kampta ayrıca U16, U21 ve U26 kategorilerindeki milli takım oyuncuları da 19-26 Ağustos tarihlerinde Hollanda da yapılacak Avrupa Gençler Şampiyonası öncesi hazırlık maçları yapmaya başladı.

Kampın son günü yapılan Türkiye Briç Federasyonu U16 İkili Şampiyonasında Muğlalı genç briçciler Ece Uz ve Duru Sankur ikilisi oldukça çekişmeli geçen maçlar sonunda şampiyonluğa ulaştı. Ödül töreninde konuşan Briç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve kamp koordinatörü Tuncay Altun, briç sporunun kaliteli bir akıl sporu olduğunu, bu akıl sporunu daha çok gençle tanıştırmak için federasyon olarak eğitim kamplarını arttırmayı planladıklarını ifade etti. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Spor