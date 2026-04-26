Muğla, TUR 2026 ile dünya vitrinine çıkacak

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle gerçekleştirilecek 61. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun (TUR 2026) Muğla etaplarında dünyaca ünlü bisikletçiler, "yeryüzü cenneti" olarak adlandırılan turizm merkezlerinde pedal çevirecek.

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alan, Türkiye'nin "ProSeries" kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda, 23 takım ve 27 ülkeden 161 bisikletçi, 1133,5 kilometrelik parkurda pedal çevirecek.

Çeşme-Selçuk etabıyla başlayan organizasyon, 3 Mayıs'ta Ankara-Ankara etabıyla sona erecek.

Turda Aydın-Marmaris, Marmaris-Kıran ve Marmaris-Fethiye etapları Muğla'da gerçekleştirilecek

Kıran tırmanışı ilk kırılma noktası olacak

Yarışın en dikkat çekici parkurlarından biri olan 132,7 kilometrelik Marmaris-Kıran etabı, 28 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Deniz seviyesinden 908 metreye uzanan zorlu tırmanışıyla bu etap, genel klasman mücadelesinde ilk ciddi ayrışmanın yaşanacağı yer olacak.

Dar ve teknik yollarıyla bireysel performansın ön plana çıkacağı parkur, Kıran zirve finişi ile sporcuları zorlarken, izleyicilere de eşsiz bir doğa manzarası sunacak.

"Muğla organizasyona hazır"

Muğla Valisi İdris Akbıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üç etaba ev sahipliği yapacak kentin organizasyon için hazır olduğunu söyledi.

Turun Muğla'nın tanıtımına büyük katkı sağladığını vurgulayan Akbıyık, "Muğla heyecanla turu bekliyor. Güvenlikten sağlığa tüm tedbirlerimizi aldık. Muğla'da üç etap bulunuyor. Özellikle Marmaris-Kıran etabı bisikletçiler için zorluğu ve heyecanıyla büyük önem arz ediyor. Altyapı, üstyapı, güvenlik ve sağlık konularında tüm kurumlarımızla toplantılar yaparak önlemlerimizi aldık. Bu yıl ilk defa Muğla'dan da bir bisiklet takımımız yarışlarda yer alacak." dedi.

Kentin sadece deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığını, Türkiye'nin en zengin arkeolojik kazı alanlarına sahip ilk üç ilinden biri olduğunu dile getiren Akbıyık, "Amacımız turizmi 12 aya yaymak. Bu noktada spor, kültür ve gastronomi turizmi çok kıymetli. Bisiklet turu sayesinde antik kentlerimiz, masmavi koylarımız ve ormanlarımız ekranlar aracılığıyla tüm dünyaya tanıtılacak." diye konuştu.

Vali Akbıyık, bölge halkını ve tatilcileri yarışı izlemeye davet etti.