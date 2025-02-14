Rusya, Çernobil'i vurdu

Rusya Çernobil'i vurdu
Devlet Bahçeli taburcu oldu

Devlet Bahçeli taburcu oldu
3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı! Aynı ürüne iki kat fiyat

3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı
ABD'den Ankara'yı küplere bindirecek F-35 kararı

ABD'den Ankara'yı küplere bindirecek karar

Muğla Teknoloji ve Kültür Koleji Tenis Şampiyonu Oldu

Muğla Teknoloji ve Kültür Koleji Tenis Şampiyonu Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla okul sporları tenis il müsabakalarında Muğla Teknoloji ve Kültür Koleji, Ortaokul Yıldız Erkekler Takımı ile il birincisi olarak şampiyonluk kupasını kazandı. Öğrencilerin büyük mücadelesi mutlulukla karşılandı.

Muğla okul sporları tenis il müsabakalarında Muğla Teknoloji ve Kültür Koleji Muğla il şampiyonu oldu.

Muğla Teknoloji ve Kültür Koleji Beden Eğitimi Öğretmeni Gizem Çimen yönetimindeki "Ortaokul Yıldız Erkekler Tenis Takımı" okul sporları müsabakalarında il birincisi oldu.

Zorlu mücadeleler sonunda birincilik kazanarak şampiyonluk kupasını kazandıran Aras Tezcan ve Kerem Altun'un şampiyonluk sevinci okulda büyük bir coşkuyla karşılandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Bu köye yerleşenlere 380 bin TL verilecek
img

ABD'den Ankara'yı küplere bindirecek karar
img

Yaptığı bu iğrençlik zincir markete pahalıya patladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaptığı iğrençlik zincir markete pahalıya patladı

Yaptığı bu iğrençlik zincir markete pahalıya patladı
Galatasaray mağlubiyeti Hollanda'yı salladı

Galatasaray'ın farklı mağlubiyeti Hollanda basınında
Fenomen Merve Taşkın'dan tepki çeken 14 Şubat teklifi! CİMER'e şikayet yağdı

Cesur pozlarıyla tanınan fenomenden 14 Şubat teklifi! 400 bin TL'ye...
Kur'an-ı Kerim'e küstah saldırı! Yakalanıp tekme tokat dövüldü

Kur'an-ı Kerim'e küstah saldırı! Neyse ki biri çıkıp haddini bildirdi
Merkez'in yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,30'a yükseldi

İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu için dolar ve enflasyon beklentisi
Rusya Çernobil'i drone ile böyle vurdu

Putin, Çernobil'i böyle vurdu! İşte ilk görüntüler

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.