Muğla spor haberi... Marmaris'in genç martıları sahaya çıktı

Muğla Süper Amatör Ligi ekiplerinden Marmaris Gençlikspor Kulübü, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Martı simgeli siyah-beyazlı kulübün futbolcuları ilk idmanını Marmaris Şehir Stadı'nda yaptı. Antrenman öncesi toplu fotoğraf çektiren 25 oyuncu, teknik direktörleri Doğan Şahin ve yardımcısı atletik performans antrenörü Oğulcan Berk Burhan yönetiminde çalıştı. Düz koşu ve kas açma hareketleri şeklinde gerçekleşen iki saatlik idmanın ardından konuşan Doğan Şahin, çalışmalarını yoğun tempoyla sürdüreceklerini açıkladı.

Şahin, şu ifadeleri kullandı

, "Hafta içi beş gün sabah ve akşam olmak üzere çift, Cumartesi günü ise sabah tek antrenman yapacağız. Oyuncularımız Cumartesi öğlen saatlerinden pazartesi sabahına kadar ise istirahat edecek. 15 günlük bu yoğun programın ardından yeni bir idman takvimi oluşturmayı planlıyoruz."

Öte yandan Gençlikspor yönetiminin, teknik patronları Şahin'in raporu doğrultusunda transferlerin büyük bölümünün tamamlandığı, kaleci, orta saha ve forvete birer oyuncu daha almak için ise temaslarda bulundukları öğrenildi. - MUĞLA