Muğla'nın Sporcuları Tokyo'daki İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda

Muğla'nın Sporcuları Tokyo'daki İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla, 2025 İşitme Engelliler Olimpiyatları'na katılacak 6 sporcusuyla uluslararası arenada başarı hedefliyor. Sporcular, Türkiye'yi ve Muğla'yı temsil edecek.

Muğla, spor alanındaki başarılarını uluslararası arenaya taşımaya devam ediyor. 15-26 Kasım 2025 tarihleri arasında Japonya'nın Tokyo kentinde düzenlenecek olan 2025 İşitme Engelliler Olimpiyatları'na Muğla'dan 6 sporcu katılacak.

Muğla, sporda tarihi bir başarıya daha imza atmaya hazırlanıyor. İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Türkiye'yi ve Muğla'yı temsil edecek sporcular şu isimlerden oluşuyor: Masa Tenisi: Rüzgar Alp Yalçınkaya Yüzme: Can Akpınar Bisiklet: Gamze Korkmaz, Ali Korkmaz, Ufuk Geyik, Emre Samet Balcı katılacak.

"Sporcularımızla gurur duyuyoruz"

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Muğla'nın yetiştirdiği, Muğla'nın evlatları olan sporcularımızla gurur duyuyoruz. Son yıllarda yapılan tesisleşme hamleleri, sporun tabana yayılması ve gençlerimize sunulan imkanlar sayesinde Muğla'dan uluslararası başarılar çıkmaya devam ediyor. Sporcularımızın Tokyo'da elde edecekleri başarılarla hem ülkemizi hem de Muğla'yı en iyi şekilde temsil edeceklerine inancımız tamdır. Bu gurur, sadece sporcularımızın değil; antrenörlerimizin, ailelerimizin ve spor sevdalısı tüm Muğlalıların başarısıdır. Yolunuz açık olsun gençler. Tokyo'da bayrağımızı dalgalandıracak olan tüm sporcularımıza başarılar diliyoruz."

Açıklamada ayrıca, olimpiyatlara katılacak tüm sporculara başarılar dilenirken, elde edilecek derecelerin gençlere ilham kaynağı olacağı vurgulandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İsrail ordusundan Gazze'yi işgal adımı! Saldırılarda ilk aşama başladı

İsrail'den dünyayı ayağa kaldıracak adım! Topyekün işgale başladılar
Kuralar çekildi! Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Bakan Fidan, TBMM'den ilan etti: Bu plan bizim için yok hükmündedir

Bakan Fidan kürsüden ilan etti: Bu plan bizim için yok hükmündedir
Sıfır aldığı lüks cip 8 ay servisten gelmedi! Bayiden aldığı yanıtla ikinci şoku yaşadı

Sıfır aldı, servisten çıkamadı! Aldığı yanıtla ikinci şoku yaşadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıldız Tilbe'den Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın ayrılığına ilk yorum

Herkesin konuştuğu ayrılığa Yıldız Tilbe'den ilk yorum geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.