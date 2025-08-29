Muğla'nın Sporcuları Tokyo'daki İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda

Muğla, spor alanındaki başarılarını uluslararası arenaya taşımaya devam ediyor. 15-26 Kasım 2025 tarihleri arasında Japonya'nın Tokyo kentinde düzenlenecek olan 2025 İşitme Engelliler Olimpiyatları'na Muğla'dan 6 sporcu katılacak.

Muğla, sporda tarihi bir başarıya daha imza atmaya hazırlanıyor. İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Türkiye'yi ve Muğla'yı temsil edecek sporcular şu isimlerden oluşuyor: Masa Tenisi: Rüzgar Alp Yalçınkaya Yüzme: Can Akpınar Bisiklet: Gamze Korkmaz, Ali Korkmaz, Ufuk Geyik, Emre Samet Balcı katılacak.

"Sporcularımızla gurur duyuyoruz"

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Muğla'nın yetiştirdiği, Muğla'nın evlatları olan sporcularımızla gurur duyuyoruz. Son yıllarda yapılan tesisleşme hamleleri, sporun tabana yayılması ve gençlerimize sunulan imkanlar sayesinde Muğla'dan uluslararası başarılar çıkmaya devam ediyor. Sporcularımızın Tokyo'da elde edecekleri başarılarla hem ülkemizi hem de Muğla'yı en iyi şekilde temsil edeceklerine inancımız tamdır. Bu gurur, sadece sporcularımızın değil; antrenörlerimizin, ailelerimizin ve spor sevdalısı tüm Muğlalıların başarısıdır. Yolunuz açık olsun gençler. Tokyo'da bayrağımızı dalgalandıracak olan tüm sporcularımıza başarılar diliyoruz."

Açıklamada ayrıca, olimpiyatlara katılacak tüm sporculara başarılar dilenirken, elde edilecek derecelerin gençlere ilham kaynağı olacağı vurgulandı. - MUĞLA