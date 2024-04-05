Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Toparlar Ortaokulu Floor Curling Küçük Kızlar Takımı Şampiyon Oldu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Toparlar Ortaokulu Floor Curling Küçük Kızlar Takımı 2023-2024 Okul Sporları Floor Curling küçükler grup Birinciliği müsabakalarında şampiyon oldu.

İzmir'de düzenlenen Okullararası Küçük Kızlar Floor Curling Grup Birinciliği'nde Muğla temsilcisi Toparlar Ortaokulu öğrencileri maçların hepsini kazanarak Türkiye Finallerine katılmaya hak kazandı. Türkiye final maçları Mayıs ayında Sivas'ta gerçekleşecek.

Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, "İzmir'de düzenlenen Okullararası Küçük Kızlar Floor Curling Grup Birinciliği'nde Muğla temsilcisi Toparlar Ortaokulu öğrencilerimiz maçların hepsini kazanarak Türkiye Finallerine katılmaya hak kazanmıştır. Öğrencilerimizi ve emeği geçen öğretmenlerimizi tebrik eder, Mayıs ayında Sivas'ta gerçekleşecek olan Türkiye Finallerinde başarılar dileriz" dedi.

Toparlar Ortaokulu Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Toparlar Ortaokulu Küçük Kızlar Floor Curling okul takımımız Ege Bölge Birincisi olarak Türkiye Finallerine katılmaya hak kazanmıştır. Başta Beden Eğitimi Öğretmenimiz Ramazan Demirci olmak üzere müsabakaya katılan öğrencilerimizi tebrik ederiz" ifadeleri kullanıldı. - MUĞLA