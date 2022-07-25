Muğla Kız Hokey Takımı Türkiye şampiyonu oldu

Anadolu Yıldızlar Ligi Hokey Türkiye Şampiyonu Muğla Kız Hokey Takımı oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 20-23 Temmuz tarihleri arasında Alanya'nın ev sahipliği ile düzenlenen Anadolu Yıldızlar Lig Hokey Türkiye Birinciliği 23 kulüpten 322 sporcunun katılımıyla tamamlandı.

Muğla'yı Anadolu Yıldızlar Ligi Hokey Türkiye Final Grubunda Antalya'nın Alanya ilçesinde temsil eden Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İl Karması Hokey Takımı ilk turda İstanbul'u 8-1, 2. turda Zonguldak'ı 13-2, 3. turda Amasya'yı 12-1, 4. turda Şanlıurfa'yı 7-1 mağlup ederek finale yükseldi. Final maçında ise Adana'yı 9-1 yenerek Türkiye Şampiyonluğunu Muğla'ya kazandırdı.

Türkiye şampiyonluklarının mimarı baş antrenör Serkan Şen emeği geçen Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Menteşe Spor Salonu personellerine ve destek olan herkese sonsuz teşekkürlerini iletti.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı; "Muğla Gençlik ve Spor Ailesi olarak hokey branşında şampiyonluklarına bir yenisini ekleyen hokey kız takımı sporcularını, antrenörlerini ve teknik ekibi tebrik ediyor başarılarının devamını diliyoruz" - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Spor