Muğla GSK Badminton Takımı Türkiye Şampiyonası'nda Öne Çıktı

Türkiye Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza atan Muğla Gençlik ve Spor Kulübü (GSK) Badminton takımı sporcuları, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş ile bir araya geldi.

Düzenlenen buluşmada İl Müdürü Açıkbaş, sporcuları tebrik ederek başarılarının gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Açıkbaş, "Bu gurur hepimizin. Muğla'yı en iyi şekilde temsil ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Gençlerimize her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Sporcularımızın elde ettiği başarılar, ilimizin sportif potansiyelini bir kez daha gözler önüne seriyor" dedi.

Badminton takımının elde ettiği başarıyla Muğla'nın adını Türkiye genelinde duyurduğunu belirten Açıkbaş, sporculara ve antrenörlere başarılarının devamını diledi. Sporcular ise desteklerinden dolayı İl Müdürü Açıkbaş'a teşekkür etti. - MUĞLA