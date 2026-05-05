Muğla'dan bisikletçiler Cumhurbaşkanlığı Turu'nda zirveyi zorladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Uluslararası Kıta Bisiklet Takımı, 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda (Tour of Türkiye) sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti.

26 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen organizasyonda 27 ülkeden 23 takım ve 161 sporcu mücadele etti.

Türkiye'yi temsil eden dört takımdan biri olan Muğla Büyükşehir Belediyesi, Arda Tekirdağ, Samet Bulut, Mehmet Kanat, Talha Tektaş, Rudolf Remki, İsmail Ozan Aşılıoğlu ve Halil İbrahim Doğan'dan oluşan kadrosuyla sprint ve tırmanış etaplarında önemli dereceler elde etti.

Marmaris etabına Rudolf Remki damga vurdu

Muğla temsilcisinin başarılı sporcusu Rudolf Remki, Marmaris etaplarındaki performansıyla organizasyonun öne çıkan isimlerinden oldu.

Remki, hem sprint hem de tırmanışta birinci olarak büyük başarıya imza attı.

Takımın bir diğer sporcusu Talha Tektaş ise Antalya etabında sprintte ikincilik elde ederken tırmanış yarışını da ilk sırada tamamlayarak çifte dereceye ulaştı.

Başkan Aras'tan sporculara kutlama

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, uluslararası arenada Muğla'yı başarıyla temsil eden bisikletçileri kutladı.

Sonuçların spora verilen desteğin karşılığı olduğunu belirten Aras, "Sporcularımızın gösterdiği performans Muğla adına büyük bir gurur kaynağı oldu. Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Kıta Bisiklet Takımı sporcularımızı, teknik ekibimizi ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Osman Akça
