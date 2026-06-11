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Muğla'nın minderdeki yıldızları şampiyon oldu

Muğla'nın minderdeki yıldızları şampiyon oldu
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Uşak'ta düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Grekoromen Güreş 1. Etap Müsabakalarında Muğla takımı, 3 şampiyonluk ve takım halinde birincilik elde ederek büyük başarıya imza attı.

Uşak'ta düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Grekoromen Güreş 1. Etap Müsabakalarına Muğla damgası vuruldu. Muğlalı genç güreşçiler, elde ettikleri bireysel derecelerin yanı sıra takım halinde de şampiyonluk kürsüsüne çıkarak büyük bir gurur yaşattı.

Anadolu Yıldızlar Ligi Grekoromen Güreş 1. Etap Müsabakalarında mindere çıkan Muğla ekibi, performanslarıyla göz doldurdu. Turnuvada 3 sporcu Türkiye şampiyonluğuna ulaşırken, 3 sporcu ikinci, 2 sporcu ise üçüncü olma başarısı gösterdi. Muğla güreş takımı, topladığı puanlarla turnuvayı Takım Şampiyonu olarak tamamladı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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