Muğla'daki Akçapınar Sahili, Kitesurf Tutkunlarının Akınına Uğruyor

Dünya üzerinde ilk üç kitesurf merkezinden biri olan Muğla'nın Ula ilçesindeki Akçapınar Sahili, adrenalin tutkunlarının buluşma noktası haline geldi. Sahil, kitesurf öğrenmek ve pratik yapmak isteyenler için ideal bir ortam sunuyor. Termal rüzgarın etkisiyle Haziran'dan Ekim'e kadar süren sezon boyunca kitesurf tutkunlarına cazip bir deneyim sunuyor.

Dünya üzerinde ilk üç kitesurf (uçurtma sörfü) merkezinden biri olan Gökova Körfezi'nin Akçapınar Sahili, adrenalin tutkunlarının akınına uğruyor.

Dünyada Brezilya ve Dominik Cumhuriyeti'nden sonra Muğla'nın Ula ilçesi Akçapınar Mahallesi'ndeki üçüncü kitesurf merkezi olan Akçapınar Sahili, farklı heyecan arayanların buluşma noktası oluyor. 100 metre açığa kadar bel hizasında sığ bölüme sahip, denize doğru giren 3 kilometrelik sahil, özellikle kitesurf öğrenmek ve pratik yapmak isteyenler için büyük kolaylık sağlıyor. 3 azmağın beslediği temiz suyuyla dikkati çeken ve dibi tamamen kumluk olan sahil, ayakkabı giymeden kitesurf yapma olanağı sunuyor.

Nisan ayının ilk haftalarında esmeye başlayan Haziran- Temmuz- Ağustos ve Eylül aylarında zirveye çıkan ve ekim ayının sonu itibariyle sona eren rüzgar, Akçapınar Sahili'ni kitesurf tutkunları için cazip kılıyor. Termal rüzgar, havanın ısınması ile saat 11.00'de esmeye başlıyor ve saat 18.00-19.00 aralığında sona eriyor. Gün içerisinde farklı şiddette esen termal rüzgarın başlangıç seviyesinden pro-seviyeye kadar kiteboardçular için uygun olması da 7 aylık süreçte rüzgarsız günü neredeyse yok denecek kadar az olan sahili, tercih sebebi yapıyor.

Plaj İşletmecisi Onur Yılmaz, güzel bir alt yapı ve harika bir rüzgara sahip olduklarını belirterek, "Spor yapacak keyifli bir ortam bulunuyor. Denizde adım atacağımız her yer kumla kaplı. 100 metre açığa kadar su bel hizanızdadır. Rüzgar karaya doğru esiyor. Kitesurf sporu için güvenilirdir. Büyük dalga ve akıntılar yok. Deniz suyu tuzlu değildir. Eğitim sırasında ağzına ve burnunuza su gelse bile yakıcı değildir. Burası kiteboard için çok uygun" dedi. - MUĞLA