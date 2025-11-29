Haberler

Muğla'da Yıldızlar ve Gençler Kros İl Birinciliği Heyecanı

Muğla'da Yıldızlar ve Gençler Kros İl Birinciliği Heyecanı
Güncelleme:
Muğla'nın Ula ilçesindeki kros parkurunda gerçekleştirilen Okul Sporları Yıldızlar ve Gençler Kros İl Birinciliği müsabakaları, 130 sporcunun katılımıyla tamamlandı. Gençler ve yıldızlar kategorilerinde koşulan yarışlar büyük bir heyecana sahne oldu.

Muğla'nın Ula ilçesindeki kros parkurunda heyecan dolu anlara sahne olan Okul Sporları Yıldızlar ve Gençler Kros İl Birinciliği tamamlandı.

Müsabakalara, il genelinden 130 sporcu katılım göstererek bölge birinciliğine gidebilmek için kıyasıya bir mücadele sergiledi. Gençler ve yıldızlar kategorilerinde koşulan yarışlar, sporcuların azim ve dayanıklılığını gözler önüne serdi. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, dereceye giren tüm sporcular tebrik edilerek, Muğla'yı temsil edecekleri Bölge Birinciliği müsabakalarında başarı dileklerinde bulunuldu. - MUĞLA

