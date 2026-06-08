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Muğla'da Hokey Turnuvası sona erdi

Muğla'da Hokey Turnuvası sona erdi
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Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlediği Yaz Kupası İllerarası Hokey Turnuvası, Yatağan'da 12 takımın katılımıyla tamamlandı. Dereceye giren takımlar ödüllendirilirken, Hokey İl Temsilcisi Serkan Şen kurumsal desteğin önemine vurgu yaptı.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Yaz Kupası İllerarası Hokey Turnuvası, Yatağan ilçesinde gerçekleştirilen zorlu müsabakaların ardından tamamlandı. Dereceye giren takımların ödüllendirildiği turnuvanın ardından konuşan Hokey İl Temsilcisi Serkan Şen, kurumsal destek vurgusu yaparak, "Gençliğe hizmet, geleceğe hizmettir" dedi.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün faaliyet programında yer alan Yaz Kupası İllerarası Hokey Turnuvası, Yatağan Bozüyük Hokey Sahası'nda gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu turnuvada, farklı illerden gelen 6 kız ve 6 erkek olmak üzere toplam 12 takım yeşil sahada kupa için kıyasıya mücadele etti.

Büyük heyecana sahne olan turnuvanın ardından erkekler ve kızlar kategorisinde dereceye giren takımlar netleşti. Erkekler Kategorisinde: Yatağan Ayser Kazım Eren Ortaokulu, Yatağan 100. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu, MY Bozüyük Spor Kulübü olurken Kızlar Kategorisinde: Bodrum Gündoğan Spor Kulübü, Muğla Hokey Kulübü, Ege Yıldızları Spor Kulübü oldu.

Organizasyonun ardından değerlendirmelerde bulunan Muğla Hokey İl Temsilcisi Serkan Şen, turnuvanın başarısından dolayı mutlu olduklarını ifade ederek destek veren kurumlara teşekkür etti. Şen, "Bu anlamlı organizasyona katkı sunan Muğla Valiliği'ne, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne, Yatağan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, Yatağan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne, Yatağan Bozüyük Ayser Kazım Eren Ortaokulu'na, katılım sağlayan tüm takımlarımıza ve spor kulüplerimize canı gönülden teşekkür ederim" dedi.

Turnuva, dereceye giren sporculara madalya ve kupalarının takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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