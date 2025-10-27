Muğla'da Ücretsiz Cimnastik Kursları Devam Ediyor

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Ücretsiz GSB Spor Okulları bünyesindeki Cimnastik Kursları, Menteşe Spor Salonu'nda kesintisiz bir şekilde devam ediyor.

Alanında uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen kurslara, küçük yaşta spora adım atan minikler büyük ilgi gösteriyor. Cimnastik eğitimi sayesinde küçük sporcuların, fiziksel gelişimlerinin yanı sıra önemli kişisel beceriler de kazandığı belirtildi.

Kurslara katılan minikler, cimnastiğin temel prensipleri sayesinde disiplin, esneklik ve özgüven gibi önemli değerleri erken yaşta edinme fırsatı buluyor. İl Müdürlüğü, kursların amacının çocukları spora teşvik etmek ve sağlıklı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak olduğunu vurguladı. - MUĞLA