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Muğla'da Okul Sporları Kros İl Birinciliği 215 sporcunun katılımıyla tamamlandı

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Muğla'da Okul Sporları Kros İl Birinciliği 215 sporcunun katılımıyla tamamlandı
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Muğla'da Okul Sporları Kros İl Birinciliği, merkez ve ilçelerden 215 sporcunun katılımıyla tamamlandı. Küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde düzenlenen yarışlarda öğrenciler performansını sergiledi, emeği geçenlere teşekkür edilip sporcular tebrik edildi.

Muğla'da düzenlenen Okul Sporları Kros İl Birinciliği müsabakaları, merkez ve ilçelerden toplam 215 sporcunun katılımıyla tamamlandı.

Okul Sporları kapsamında gerçekleştirilen Kros İl Birinciliği yarışları, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde düzenlendi. Muğla'nın merkez ve ilçelerinden gelen 215 sporcu, dereceye girebilmek için parkurda mücadele etti. Büyük heyecana sahne olan müsabakalarda öğrenciler, azim ve mücadeleleriyle performanslarını ortaya koyarken organizasyon boyunca sporun birleştirici gücü ön plana çıktı. Müsabakaların tamamlanmasının ardından organizasyonda emeği geçenlere teşekkür edilirken yarışlara katılan tüm sporcular tebrik edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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