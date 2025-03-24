Muğla'da Okul Sporları Hentbol Grup Birinciliği Başladı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Okul Sporları Küçük Kızlar ve Erkekler Hentbol Grup Birinciliği müsabakaları açılış seremonisiyle başladı.

Menteşe Spor Salonu'nda düzenlenen açılış törenine, sporcular, antrenörler, idareciler ve hakemler katılım gösterdi.

24- 27 Mart tarihleri arasında dört gün sürecek olan müsabakalarda takımlar, bir üst tura yükselebilmek için kıyasıya mücadele edecek. Okul sporlarının önemine vurgu yapan yetkililer, genç sporcuların hem fiziksel hem de zihinsel gelişimine katkı sunan bu tür organizasyonların desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Turnuva boyunca sporcuların centilmenlik çerçevesinde mücadele etmeleri beklenirken, hentbolseverler de tribünlerde takımlarına destek verecek. - MUĞLA