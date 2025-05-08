Muğla'da Mavi Yeşil Okullar Satranç Turnuvası Sona Erdi

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Mavi Yeşil Okullar Projesi kapsamında, 6-7 Mayıs tarihlerinde Köyceğiz Borsa İstanbul İlkokulu çok amaçlı salonunda gerçekleşen Mavi Yeşil Okullar Satranç Turnuvası sona erdi.

Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Sürece katkı sağlayan kıymetli öğretmenlerimize, değerli velilerimize ve turnuvada yarışan sevgili öğrencilerimize ve Türkiye Satranç Federasyonu hakemlerimize teşekkür ederiz. Dereceye giren öğrencilerimizi tebrik ediyor, il finallerinde de başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - MUĞLA