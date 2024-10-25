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Muğla'da İlk Yerel Kadınlar Hokey Ligi Başladı

Muğla'da İlk Yerel Kadınlar Hokey Ligi Başladı
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Muğla Hokey İl Temsilciliği tarafından düzenlenen ve 4 takımın katıldığı Muğla Büyük Kadınlar Hokey Ligi, Menteşe Spor Salonu'nda başladı. Lig, çaba sarf ettiklerini belirten temsilciler tarafından Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilmektedir.

Muğla Hokey İl Temsilciliği 2024 yılı faaliyet programı kapsamında düzenlenen Muğla Büyük Kadınlar Hokey Ligi, Menteşe Spor Salonu'nda başladı. Menteşe, Yatağan ve Köyceğiz ilçelerinden toplam dört takımın katılımıyla gerçekleştirilen lig, Muğla'nın ilk yerel hokey ligi olma özelliği taşıyor.

Muğla'da hokey sporunun 17 yıldır aktif şekilde yapıldığını vurgulayan Muğla Hokey İl Temsilcisi Serkan Şen, bu ligi organize etmek için uzun bir çaba sarf ettiklerini belirtti. Şen, ligin hayata geçmesinde destek veren Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, Spor Şube Müdürü Serkan Paçalı, Menteşe Gençlik Spor İlçe Müdürü Yavuz Karahasanoğlu, Yatağan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kamuran Adalı ile Menteşe ve Yatağan ilçelerinin hokey antrenörlerine teşekkür etti.

Yerel ligde Menteşe'den Ege Yıldızları ve Muğla Hokey Kulübü, Yatağan'dan Yatağan Olimpik SK ve Köyceğiz'den Köyceğiz Göl SK mücadele edecek. 24 Ekim'de başlayan heyecan dolu lig, 5 Aralık'ta Menteşe Spor Salonu'ndaki final maçı ile sona erecek. Şen, " Türkiye'de ilk defa Muğla'da gerçekleşen bu yerel lig için bize destek olan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Menteşe Yaşam Spor

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