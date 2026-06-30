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Muğla'da GSB ve engelsiz spor okulları yaz dönemi coşkuyla başladı

Muğla'da GSB ve engelsiz spor okulları yaz dönemi coşkuyla başladı
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Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ücretsiz yaz spor okulları, Muğla'da düzenlenen törenle başladı. Program, çocukları ve gençleri sporla buluşturmayı, engelli bireylerin spora erişimini desteklemeyi hedefliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından her yıl düzenlenen GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları Yaz Dönemi, Muğla'da düzenlenen görkemli bir törenle kapılarını açtı. Tamamen ücretsiz olan kurslar, çocukları ve gençleri sporla buluşturarak sağlıklı bir geleceğe hazırlamayı hedefliyor.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösterecek olan GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları Yaz Dönemi için geri sayım sona erdi. Çocukların ve gençlerin yaz aylarını verimli geçirmelerini, spor kültürünü benimsemelerini ve sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini amaçlayan programın açılışı Menteşe Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Menteşe Spor Salonu'nda düzenlenen açılış programına, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, antrenörler, çok sayıda sporcu, çocuk, genç ve vatandaşlar katıldı. Tribünlerin tamamen dolduğu program, renkli görüntülere sahne olurken katılımcılar açılışı büyük bir coşku ve heyecanla kutladı.

Çocukların ve gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla başlatılan GSB Spor Okulları, bu yıl da tamamen ücretsiz olarak hizmet verecek. Ayrıca özel bireylerin de sporla iç içe olması amacıyla hayata geçirilen "Engelsiz Spor Okulları" sayesinde, engelli çocuk ve gençlerin spora erişimi ve sosyal hayata katılımı en üst düzeyde desteklenecek. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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