Muğla'da Gençler Arasında Bocce Turnuvası Yapıldı

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları faaliyet programı Bocce turnuvası gençler il birinciliği müsabakaları Muğla Menteşe Atatürk Stadyumunda gerçekleşti.

Okullardan yoğun ilgi gören müsabakalar kıyası rekabetle devam etti. Son yıllarda Bocce sporunun yaygınlaşması ve okul sporlarında çocukların ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği spor branşı gelişmeye devam ediyor.

Muğla Geçlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, "Bocce sporunun yaygınlaşması ve tanıtılması üzerine çalışmalarımız devam ediyor. Çocuklarımızın ve gençlerimizin farklı spor branşlarıyla bir araya getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçen antrenörlerimize teşekkür ederim" dedi - MUĞLA