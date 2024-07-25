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Muğla'da Ege Yıldızları Spor Kulübü Halter Branşını Açıyor

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Muğla'da sporun gelişimine katkıda bulunmak amacıyla Ege Yıldızları Spor Kulübü, halter branşını açma kararı aldı. Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü ve Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş'ın da desteğiyle, kulüp halter branşında Muğlalı sporcuları yetiştirmeyi hedefliyor.

Muğla'da sporun gelişimine katkıda bulunmak amacıyla, Ege Yıldızları Spor Kulübü halter branşını açıyor.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü ile Muğla'da bir araya gelen Ege Yıldızları Spor Kulübü Başkanı Serkan Şen, halterin gelişimi için önemli adımlar atacaklarını belirtti. Milli Halterci Çağrı Nazik'in gönüllü olarak halter antrenörlüğü yapacağını açıklayan Serkan Şen, "Nazik, bu konuda büyük bir özveri göstererek bizi heyecanlandırdı. Federasyon Başkanı Talat Ünlü de tam destek vereceğini söyledi. Önümüzdeki sezonda olimpik bir spor branşı olan halterde, Muğlalı gençlerimize ücretsiz olarak faydalı olmayı hedefliyoruz" dedi.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü 'nün desteğini almanın yanı sıra, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş'ın da desteğini alarak bu projeyi hayata geçirmeyi planladıklarını belirten Şen, "Halter branşında Muğlalı sporcularımızla podyuma çıkacağız" şeklinde konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Talat Ünlü Gençlik Türkiye Muğla Spor Ege Spor Güncel Haberler

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