Muğla'da Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu etapları açıklandı

Bu yıl 58'incisi düzenlenecek olan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Muğla etaplarının detayları açıklandı. Muğla Valisi İdris Akbıyık başkanlığında yapılan bilgilendirme toplantısında, turun Muğla'ya olan katkısı ve alınan önlemler konuşuldu.

Bu yıl 58'incisi düzenlenecek olan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Muğla etabının bilgilendirme toplantısı Muğla Valisi İdris Akbıyık başkanlığında yapıldı.

Vali Akbıyık, Türkiy'nin ve Muğla'nın doğa, tarih ve spor turizmine büyük katkı sağlayacak olan 58'inci Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun sorunsuz ve başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için Muğla'nın tüm imkanlarının seferber edildiğini, her türlü önlemin alındığını söyledi.

58'inci Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Muğla etaplarının 10 Ekim Fethiye-Babadağ (104.1km), 11 Ekim Fethiye-Marmaris (165.3km), 12 Ekim Marmaris-Yalıkavak (180.5km) ve 13 Ekim Bodrum-Selçuk (159.8km), etapları olduğu açıklandı. - MUĞLA