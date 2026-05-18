Muğla'da "119 Mil 19 Mayıs Gençlik Kupası" yat yarışı başladı

Muğla'da dört yelken kulübünün organize ettiği '119 Mil 19 Mayıs Gençlik Kupası' yat yarışı Bodrum açıklarında start aldı. 16 yelkenli, Ege ve Akdeniz'in kesişimindeki 119 millik parkurda mücadele edecek. Yarışın yarın Marmaris'te sona ermesi planlanıyor.

Bodrum Açıkdeniz Yelken Spor Kulübü (BAYK), Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü (MIYC), Datça Yat Spor Kulübü ve Göcek Yat Kulübü Spor Derneği tarafından organize edilen yarışın startı Bodrum açıklarında verildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesinin de destek verdiği organizasyonda yarışmacılar, 16 yelkenliyle durmaksızın Ege ve Akdeniz'in kesişimindeki 119 millik parkurda mücadele edecek. Yarışın yarın Marmaris'te sona ermesi planlanıyor.

Bu yıl ilk kez düzenlenen organizasyonun, ilerleyen yıllarda geleneksel hale getirilmesi hedefleniyor. Yarış sonunda kapanış ve ödül töreninin, Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü ev sahipliğinde gerçekleştirileceği bildirildi.

Organizasyon komitesinden yapılan açıklamada, dört kulübün ortak organizasyonunun Muğla'nın yelken turizmine katkı sağlamasının yanı sıra genç sporcular için önemli bir motivasyon oluşturmasının amaçlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Ali Ballı
