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Muğla Büyükşehirli Okçulardan Avrupa Grand Prix'sinde Büyük Başarı

Muğla Büyükşehirli Okçulardan Avrupa Grand Prix'sinde Büyük Başarı
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Antalya'da düzenlenen 2025 Avrupa Okçuluk Grand Prix'si'nde Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcuları, Hazal Burun altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Emircan Haney ise gümüş madalya elde etti. Yarışmaya 27 ülkeden 196 sporcu katıldı.

ANTALYA'da düzenlenen 2025 Avrupa Okçuluk Grand Prix'si ilk ayağında milli takımda yer alan Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcuları büyük başarıya imza attı. Makaralı yay kadınlar kategorisinde Hazal Burun altın madalya kazanırken, erkeklerde Emircan Haney gümüş madalyanın sahibi oldu. Avrupa Okçuluk Federasyonu ile Türkiye Okçuluk Federasyonu 2025 yılı faaliyet programında yer alan ve 22-27 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen Avrupa Grand Prix 1'inci Ayak İlkbahar Okları Yarışması yapılan bireysel yarı final ve final müsabakaları ile sona erdi.

Klasik ve makaralı yay kategorilerinde düzenlenen organizasyona 27 ülkeden 196 sporcu katıldı. Müsabakaların son gününde klasik ve makaralı yay erkek ve kadınlarda final atışları yapıldı. Makaralı yay kadınlarda Muğla Büyükşehir Belediyesi okçusu Hazal Burun takım ve bireyselde birinci olarak altın madalya elde etti. Makaralı yay erkekler kategorisinde Büyükşehir Belediyesi okçusu Emircan Haney ise takım ve bireyselde ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Uluslararası ve ulusal turnuvalarda Muğla'yı ve ülkemizi başarıyla temsil eden sporcuları ile gurur duyduklarını kaydeden Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, spora ve sporcuya destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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