Mudanyalı Genç Sporcu Alperen Muhsin Duman, Kick Boks Dünya İkincisi Oldu
Mudanyalı genç sporcu Alperen Muhsin Duman, 14-18 Mayıs 2025 tarihlerinde Antalya'da düzenlenen Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda 69 kilo gençlerde dünya ikincisi unvanını kazandı.
Mudanyalı genç sporcu Alperen Muhsin Duman, Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda dünya ikincisi oldu.
Mudanyalı genç sporcu Alperen Muhsin Duman, Antalya'da 14-18 Mayıs 2025 tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda dünya ikincisi oldu. Mudnaya Sami Evkuran Anadolu Lisesi lise ikinci sınıf öğrencisi Alperen Muhsin Duman, 69 kilo gençlerde büyük başarıya imza attı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor