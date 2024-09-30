Üye Girişi
Haberler

Mudanya Voleybol Turnuvası Başladı

Mudanya Voleybol Turnuvası Başladı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mudanya Mütareke Anlaşması'nın 102. yılı dolayısıyla düzenlenen Kurumlar Arası Kaymakamlık Voleybol Turnuvası, Mudanya Kapalı Spor Salonu'nda 12 takımın katılımıyla başladı. İlk maçta Emniyet Gücü ile Turhan Tayan Anadolu Lisesi karşı karşıya geldi. Şampiyon takıma ödül verilecek.

Mudanya Mütareke Anlaşması'nın 102. yılı dolayısıyla düzenlenen Kurumlar Arası Kaymakamlık Voleybol Turnuvası başladı.

Mudanya Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen, Mudanya Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen turnuvada 12 takım mücadele ediyor.

Turnuvanın açılış maçında Emniyet Gücü ile Turhan Tayan Anadolu Lisesi takımları karşı karşıya geldi.

Eleme müsabakalarının ardından belirlenecek şampiyon takıma 11 Ekim'de düzenlenecek törenle ödül verilecek.

Kaynak: AA / İlhan Atabey - Spor

Yerel Haberler Anadolu Lisesi Turhan Tayan Kaymakamlık Etkinlikler Mudanya Yaşam Spor

Nasrallah suikastı sonrası Hizbullah'tan ilk açıklama! İsrail'e meydan okudular

Nasrallah suikastı sonrası Hizbullah'tan ilk açıklama! İsrail'e meydan okudular

 Sinan Ateş'in annesinden Bahçeli için olay sözler! 'Oğlumun katili onlar' deyip 4 isim sıraladı

Bahçeli için olay sözler! "Oğlumun katili onlar" deyip 4 isim sıraladı

 Narin'i öldüren caniler her detayı planlamış! Çuvalın içinden kimlik kartı da çıktı

Narin'in cesedini koydukları çuvala onu da bırakmışlar
Skandal olayı duyan mahalleli, oto tamircisini neredeyse öldürüyordu

Skandal olayı duyan mahalleli, oto tamircisini neredeyse öldürüyordu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1 Ekim İstanbul hava durumu | İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 30 EYLÜL | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? 1 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! SON DAKİKA DEPREM: 30 Eylül deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Az önce deprem mi oldu? Son depremler! Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman kimdir? Muhammed Bin Selman kaç yaşında, nereli? Minimalizm nedir? Minimalist yaşam tarzı nedir? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. Hafta maçları! Rojin Kabaiş olayı nedir? Rojin Kabaiş nerede kayboldu? A101 AKTÜEL KATALOĞU 3 EKİM A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? BİM AKTÜEL KATALOĞU 2 EKİM Bim'de hangi aktüel ürünler var? 2 Ekim Çarşamba günü Bim'e hangi ürünler gelecek? GELİNİM MUTFAKTA 30 EYLÜL 2024 CANLI İZLE! KANAL D canlı izleme linki Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });