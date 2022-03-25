Dünya Kupası yolunda mucize gerçekleşti! Kuzey Makedonya, İtalya'da tarih yazdı

2022 Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı final mücadelesinde İtalya, sahasında Kuzey Makedonya'yla karşı karşıya geldi. Mücadeleyi büyük bir sürprize imza atarak konuk ekip kazandı ve finalde Portekiz'in rakibi oldu.

SON DAKİKADA TARİHİ GALİBİYET

Renzo Barbera Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Kuzey Makedonya son dakika golüyle 1-0 kazandı ve son Avrupa Şampiyonu İtalya'yı eleyerek play-off finaline yükseldi. Karşılaşmada Kuzey Makedonya'ya galibiyeti getiren golü 90+2'de Trajkovski kaydetti. Böylelikle İtalya 2018'in ardından 2022 Dünya Kupası'nı da kaçırarak üst üste iki Dünya Kupası kaçırmış oldu.

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