Muaz Erdem Madran Dünya Şampiyonu Olmayı Başardı

Muaz Erdem Madran Dünya Şampiyonu Olmayı Başardı
Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Muaz Erdem Madran, Çekya'daki Para Trap Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Türkiye'yi gururlandırdı. Başarısının ardından Aydın Valisi Yakup Canbolat tarafından makamında ağırlanan genç sporcu, atıcılıktaki yeteneği ile dikkat çekti.

Yaklaşık 3 yıl önce babası ile gittiği av sırasında atıcılık yeteğini keşfederek kendini geliştiren ve Çekya'nın Brno kentinde düzenlenen Para Trap Dünya Şampiyonası PT3 Disiplini'nde altın madalya kazanan 16 yaşındaki milli sporcu Muaz Erdem Madran, dünya şampiyonu olarak Aydın'ı ve Türkiye'yi gururlandırdı. Şampiyonada elde ettiği başarının ardından memleketi Aydın'a dönen genç sporcuyu tebrik eden Aydın Valisi Yakup Canbolat, Madran'ı makamında ağırladı. Elde ettiği 'Dünya Şampiyonu' unvanı ile Aydın'ı gurulandırdığını vurgulayan Vali Canbolat, milli sporcunun başarılarının devamını diledi.

Ziyaret ile ilgili Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada "Çekya'nın Brno kentinde düzenlenen Para Trap Dünya Şampiyonası PT3 Disiplini'nde altın madalya kazanan milli sporcumuz Muaz Erdem Madran, TBMM 27. Dönem AK Parti Milletvekili Atıcılık Federasyonu Kurul Üyesi Rıza Posacı, Türkiye Atıcılık Federasyonu As Başkanı Abdurrahim Gezer, Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe ve babası Akif Madran ile Vali Yakup Canbolat'ı ziyaret etti" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

