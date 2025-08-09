Muaz Erdem Madran, Çekya'da Altın Madalya Kazandı

Milli para atıcı Muaz Erdem Madran, Çekya'da düzenlenen Para Trap Grand Prix Şampiyonası'nda PT3 kategorisinde altın madalya elde etti.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, Muaz Erdem Madran, Brno kentindeki organizasyonda PT3 kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.

4 Ağustos'ta başlayan organizasyon yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
