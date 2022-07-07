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MTOSB Cup 2022 sona erdi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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MTOSB Cup 2022 sona erdi

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) tarafından fabrikalar arasındaki birlikteliği güçlendirmek amacıyla düzenlenen 'MTOSB Cup 2022' final müsabakasıyla sona erdi.

Mersin- Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) tarafından fabrikalar arasındaki birlikteliği güçlendirmek amacıyla düzenlenen 'MTOSB Cup 2022' final müsabakasıyla sona erdi.

MTOSB Spor Tesislerinde gerçekleştirilen final müsabakasında Yıldız Entegre ile Hayat Kimya karşı karşıya geldi. Rakibini 6-0'lık skor ile geçmeyi başaran Yıldız Entegre turnuvanın şampiyonu oldu. Şampiyonun kupasını MTOSB Başkanı Sabri Tekli takdim ederken, büyük coşku yaşandı.

Turnuvanın ödül töreninde konuşan MTOSB Başkanı Sabri Tekli, turnuvaya katılan tüm takımların şampiyon olduğunu ifade ederek, "Biz fabrikalarımız arasındaki kaynaşmanın sağlanması, yaptığımız sosyal etkinlik ile çalışanlarımızın iş stresinden bir nebze de olsa uzaklaşmalarını arzuladık. Müsabakalara katılan tüm takımlarımızı kutluyorum. Bizim için hepsi şampiyon" dedi. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Spor

Organize Sanayi Bölgesi Yıldız Entegre Hayat Kimya Tarsus Spor Haberler

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