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MSKÜ'lü milli sporcu Burun'dan madalya ziyareti

MSKÜ'lü milli sporcu Burun'dan madalya ziyareti
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, uluslararası yarışmalarda bireysel ve takım halinde gümüş ve altın madalyalar kazanan MSKÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi ve milli okçu Hazal Burun'u makamında kabul etti.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, uluslararası organizasyonlarda elde ettiği başarılarla adından sıkça söz ettiren MSKÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi ve Okçuluk Milli Takımı sporcusu Hazal Burun'u makamında ağırladı.

Milli sporcu Hazal Burun, 2026 yılında Avrupa Grand Prix 1. Ayak yarışmalarında bireysel gümüş, karışık takım altın ve takım altın madalyalarının sahibi olurken, Hyundai Okçuluk Dünya Kupası Shanghai 2. Ayak'ta takım altın ve karışık takım gümüş madalyası kazandı.

Burun ayrıca, Antalya'da düzenlenen Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda bireysel altın madalyaya ulaşırken, Hyundai Okçuluk Dünya Kupası Antalya 3. Ayak'ta da takım dünya kupası şampiyonluğu elde etti.

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Saygın ve Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hakan Ünal ile birlikte MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar'ı makamında ziyaret eden Hazal Burun, üniversitemizi uluslararası arenada başarıyla temsil etmenin gururunu yaşadığını ifade etti.

Rektör Kaçar, elde ettiği başarılarla hem Türkiye'yi hem de MSKÜ'yü gururlandıran Hazal Burun'u tebrik ederek, başarılarının artarak devam etmesini temenni etti. Ayrıca, elde ettiği bu önemli başarıların genç sporcular için ilham kaynağı olduğunu belirtti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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