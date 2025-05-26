MSKÜ Rafting Takımı Türkiye Şampiyonu Oldu

MSKÜ Rafting Takımı Türkiye Şampiyonu Oldu
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rafting Takımı, Üniversiteler Rafting Türkiye Şampiyonası'nda kadınlar kategorisinde birinci olarak Türkiye Şampiyonu unvanını kazandı. Karma takım da Türkiye üçüncüsü oldu. Ayrıca MSKÜ 3x3 Basketbol Kadın Takımı da Türkiye ikinciliği elde etti.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rafting Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Bayburt Üniversitesi ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen Üniversiteler Rafting Türkiye Şampiyonasında önemli bir başarıya imza attı.

Toplamda 8 üniversitenin katılım sağladığı organizasyonda; kadın takımımız RX, slalom ve nehir inişi etaplarında gösterdiği üstün performansla Türkiye Şampiyonu oldu. Esra Nur Çolak, İdil Navdar, Dursiye Gedikoğlu ve Yağmur Damla Kırık'tan oluşan kadın takımımız, üç gün süren zorlu yarışların sonunda birinciliği elde ederek üniversitemize büyük gurur yaşattı.

Aynı şampiyonada mücadele eden mix (karma) takımımız da başarılı bir performans sergileyerek Türkiye üçüncülüğü elde etti. Kenan Yılmaz, Yasin Aydın, Esra Nur Çolak, İdil Navdar ve Dursiye Gedikoğlu'nun yer aldığı takımımız, zorlu parkurları başarıyla tamamlayarak kürsüde yer almayı başardı.

MSKÜ 3x3 Basketbol Kadın Takımı ise, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen Üniversiteler 3x3 Basketbol Türkiye Şampiyonasında büyük bir başarıya imza atarak, Türkiye ikinciliği elde etti.

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gökçe ile birlikte şampiyon sporcuları makamında ağırladı. Öğrencilere, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Saygın ve Arş. Gör. Kaan Salman da eşlik etti. Öğrencileri tebrik eden Rektör Prof. Dr. Kaçar, sporcuların taleplerini de dinledi. Toplu fotoğraf çekimiyle ziyaret son buldu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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