MSKÜ Kadın Futsal takımı ÜNİLİG şampiyonu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kadın Futsal Takımı, ÜNİLİG Salon Futbolu Müsabakalarında şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmayı başardı. Müsabakalar, 6-10 Nisan 2026 tarihleri arasında Muğla'da yapıldı.

MSKÜ Kadın Futsal Takımı, ÜNİLİG Salon Futbolu Müsabakalarında şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmaya hak kazandı. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 6-10 Nisan 2026 tarihleri arasında düzenlenen ÜNİLİG Salon Futbolu Müsabakaları, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) ev sahipliğinde tamamlandı.

Toplam 7 üniversiteden kadın ve erkek takımlarının yarıştığı müsabakalar, Muğla MYO salonunda yapıldı. Kıyasıya geçen mücadelelerde; kadınlarda MSKÜ takımı birinci olurken, Düzce Üniversitesi ikinci, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ise üçüncü oldu. MSKÜ takımı, böylece Süper Lig'e çıkmaya hak kazandı. Erkeklerde ise; Kocaeli Üniversitesi birinci, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ikinci, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi de üçüncü oldu.

Birinci olarak Üniversitemizi gururlandıran MSKÜ Kadın Futsal Takımı, müsabakaların ardından düzenlenen ödül töreninde kupa ve madalyalarını MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar'dan aldı.

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Saygın ve akademisyenler de ikinci ve üçüncü olan takımlara madalyalarını takdim etti. - MUĞLA

