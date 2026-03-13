Mourinho'ya şok üstüne şok! Şov yapmanın bedeli ağır oldu
Porto maçında kırmızı kart gören Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 1 maç men ve 3 bin 825 euro para cezası verildi.
Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Porto karşılaşmasında gördüğü kırmızı kartın ardından ceza aldı. Deneyimli teknik adama hem men hem de para cezası verildi.
1 MAÇ MEN CEZASI
Porto maçında hakem tarafından kırmızı kartla tribüne gönderilen Jose Mourinho'ya 1 maç men cezası verildi. Bu ceza nedeniyle Portekizli teknik adam bir sonraki karşılaşmada takımının başında yer alamayacak.
PARA CEZASI DA VERİLDİ
Disiplin kurulunun aldığı karara göre Mourinho'ya ayrıca 3 bin 825 euro para cezası da uygulandı.