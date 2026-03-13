Haberler

Mourinho'ya şok üstüne şok! Şov yapmanın bedeli ağır oldu

Mourinho'ya şok üstüne şok! Şov yapmanın bedeli ağır oldu
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Porto maçında kırmızı kart gören Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 1 maç men ve 3 bin 825 euro para cezası verildi.

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Porto karşılaşmasında gördüğü kırmızı kartın ardından ceza aldı. Deneyimli teknik adama hem men hem de para cezası verildi.

1 MAÇ MEN CEZASI

Porto maçında hakem tarafından kırmızı kartla tribüne gönderilen Jose Mourinho'ya 1 maç men cezası verildi. Bu ceza nedeniyle Portekizli teknik adam bir sonraki karşılaşmada takımının başında yer alamayacak.

PARA CEZASI DA VERİLDİ

Disiplin kurulunun aldığı karara göre Mourinho'ya ayrıca 3 bin 825 euro para cezası da uygulandı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Sadettin Saran'dan Galatasaray'a olay sözler

Saran'dan Galatasaray'a olay sözler

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'yi eleyen Pereira'nın Nottingham Forest'ı milli yıldızımıza boyun eğdi

Fenerbahçe'yi eleyen Pereira, milli yıldızımıza boyun eğdi
Kendi ağzıyla söyledi! İşte düdük astırılan Arda Kardeşler'in tuttuğu takım

İşte düdük astırılan Arda Kardeşler'in tuttuğu takım
Kiliseden 11 milyon TL çalıp genelevde yiyen piskopos görevden alındı

Kiliseden milyonlar çalıp genelevde yiyen piskopos için karar verildi
Icardi Galatasaray'dan gidiyor! İşte yeni takımı

Korkulan oldu!
Fenerbahçe'yi eleyen Pereira'nın Nottingham Forest'ı milli yıldızımıza boyun eğdi

Fenerbahçe'yi eleyen Pereira, milli yıldızımıza boyun eğdi
Çin ile Kuzey Kore arasında 6 yıl sonra ilk yolcu treni seferi yapıldı

6 yıl sonra bir ilk! Savaş sürerken kritik adımı duyurdular
Hastaneye kaldırılan İlber Ortaylı'nın durumu ağırlaştı

Hastaneye kaldırılan İlber Ortaylı'dan korkutan haber