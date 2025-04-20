Mourinho oyundan aldı! Yıldız futbolcuya Kadıköy'de tepki yağdı

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Kayserispor ile karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'dan 2-1 geriye düştükten sonra sürpriz bir hamle geldi.

CARLOS'U ÇIKARTIP DZEKO'YU OYUNA ALDI

Mourinho, 54. dakikada risk aldı ve sakatlığını atlattıktan sonra ilk 11'de şans verdiği Diego Carlos yerine Edin Dzeko'yu sahaya sürdü. Sarı-lacivertlilerin devre arası transfer döneminde Aston Villa'dan kadrosuna kattığı Diego Carlos, şubat ayında Türkiye Kupası'nda Erzurumspor ile oynanan maçta sakatlanmış ve sahalardan uzak kalmıştı.

CARLOS'A TEPKİ YAĞDI

Diego Carlos, bu dakikada oyundan çıkarak yerini Edin Dzeko'ya bıraktığı sırada bazı sarı-lacivertli taraftarların tepkisiyle karşılaştı. Fenerbahçe, 32 yaşındaki stoperi devre arasında İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'dan yaklaşık 11.5 milyon euro karşılığında transfer etmişti.