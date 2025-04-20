Mourinho oyundan aldı! Yıldız futbolcuya Kadıköy'de tepki yağdı
Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Diego Carlos, Kayserispor maçına ilk 11'e başladı. Teknik direktör Mourinho, takımının 2-1 geriye düşmesinin ardından tecrübeli stoperin yerine Edin Dzeko'yu sahaya sürerek risk aldı. Carlos, 54. dakikada oyundan çıktığı sırada taraftarların tepkisine maruz kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Kayserispor ile karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'dan 2-1 geriye düştükten sonra sürpriz bir hamle geldi.
CARLOS'U ÇIKARTIP DZEKO'YU OYUNA ALDI
Mourinho, 54. dakikada risk aldı ve sakatlığını atlattıktan sonra ilk 11'de şans verdiği Diego Carlos yerine Edin Dzeko'yu sahaya sürdü. Sarı-lacivertlilerin devre arası transfer döneminde Aston Villa'dan kadrosuna kattığı Diego Carlos, şubat ayında Türkiye Kupası'nda Erzurumspor ile oynanan maçta sakatlanmış ve sahalardan uzak kalmıştı.
CARLOS'A TEPKİ YAĞDI
Diego Carlos, bu dakikada oyundan çıkarak yerini Edin Dzeko'ya bıraktığı sırada bazı sarı-lacivertli taraftarların tepkisiyle karşılaştı. Fenerbahçe, 32 yaşındaki stoperi devre arasında İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'dan yaklaşık 11.5 milyon euro karşılığında transfer etmişti.