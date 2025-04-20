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Mourinho oyundan aldı! Yıldız futbolcuya Kadıköy'de tepki yağdı

Mourinho oyundan aldı! Yıldız futbolcuya Kadıköy'de tepki yağdı
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Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Diego Carlos, Kayserispor maçına ilk 11'e başladı. Teknik direktör Mourinho, takımının 2-1 geriye düşmesinin ardından tecrübeli stoperin yerine Edin Dzeko'yu sahaya sürerek risk aldı. Carlos, 54. dakikada oyundan çıktığı sırada taraftarların tepkisine maruz kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Kayserispor ile karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'dan 2-1 geriye düştükten sonra sürpriz bir hamle geldi.

CARLOS'U ÇIKARTIP DZEKO'YU OYUNA ALDI

Mourinho, 54. dakikada risk aldı ve sakatlığını atlattıktan sonra ilk 11'de şans verdiği Diego Carlos yerine Edin Dzeko'yu sahaya sürdü. Sarı-lacivertlilerin devre arası transfer döneminde Aston Villa'dan kadrosuna kattığı Diego Carlos, şubat ayında Türkiye Kupası'nda Erzurumspor ile oynanan maçta sakatlanmış ve sahalardan uzak kalmıştı.

CARLOS'A TEPKİ YAĞDI

Diego Carlos, bu dakikada oyundan çıkarak yerini Edin Dzeko'ya bıraktığı sırada bazı sarı-lacivertli taraftarların tepkisiyle karşılaştı. Fenerbahçe, 32 yaşındaki stoperi devre arasında İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'dan yaklaşık 11.5 milyon euro karşılığında transfer etmişti.

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Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Böyle futbolun içine etsinler emi. Fenerbahçe yi mahvettiniz. 3 lütfen defans oynayacak adamınınız var damı teknik ekip böyle yapıyor. Hiç bir halt olmaz. Yazıklar olsun. Sizin yüzümüzden sınır sistemi bozuldu herkesin.

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Haber Yorumlarımk6ttqs425:

32 yaşındaki oyuncuya 12 milyon euro vermek hele hele orta seviye bir oyuncuya tam bir kerizlik

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Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

iki yıldır fred in alternatifi yok. amrabat 3. lig oyuncusu. beş tane orta saha gönderip bi tek amrabatı hangi mantık aldı

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