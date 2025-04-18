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Jose Mourinho eski takımına geri dönüyor

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Tottenham, teknik direktör Ange Postecoglou ile yollarını ayırmaya hazırlanırken, yerine getirilmek üzere Jose Mourinho'ya teklif götürmeyi planlıyor. Portekizli teknik adamın, Süper Lig'deki çalkantılı kariyerinin ardından Tottenham'a dönmeye sıcak baktığı da gelen haberler arasında.

Süper Lig'de devam eden şampiyonluk yarışında artık son haftalara girilirken İtalyanlardan ortalığı karıştıracak bir iddia geldi.

MOURINHO'YU GERİ GETİRECEKLER

Tutto Calcio Estero'nun haberine göre bu sezon Premier Lig'de hayal kırıklığı yaşayan Tottenham, teknik direktör Ange Postecoglou ile yollarını ayırmayı planlıyor.

GİTMEYE SICAK BAKIYOR

Ange Postecoglou ile yollarını ayırmaya hazırlanan İngiliz devi ilk olarak Fenerbahçe'nin teknik direktörü olan Jose Mourinho'ya teklif götürecek. Portekizli teknik adamın, Süper Lig'deki çalkantılı kariyerinin ardından Tottenham'a geri dönmeye sıcak baktığı da gelen haberler arasında.

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Jose Mourinho eski takımına geri dönüyor
Haberler.com / Şaziye Ceyhan - Spor
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıjbsxdyxxxc:

Hadi inşallah bir an önce gitsin

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Haber YorumlarıBabayaro:

S.G.

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Haber YorumlarıKonyali:

cok bile kaldin, yolun acik olsun.

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