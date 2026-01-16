Mourinho'nun "Kendi seviyeme döndüm" sözleri yeniden gündemde
Jose Mourinho, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Benfica'ya transfer oldu. Mourinho, transferin ardından 'Kendi seviyeme döndüm' şeklinde bir açıklama yapmıştı. Ancak Benfica'da geçirdiği 5 aylık süre zarfında alınan sonuçlar, bu sözlerin yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Mourinho yönetimindeki Benfica, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 5 maçın 4'ünü kaybetti ve ligde liderin 10 puan gerisine düştü. Ayrıca, Lig Kupası ve Portekiz Kupası'ndan da elendi.
