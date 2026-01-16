Mourinho'nun 'Kendi seviyeme döndüm' sözleri yeniden gündemde

Haberler

Jose Mourinho, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Benfica'ya transfer oldu. Mourinho, transferin ardından 'Kendi seviyeme döndüm' şeklinde bir açıklama yapmıştı. Ancak Benfica'da geçirdiği 5 aylık süre zarfında alınan sonuçlar, bu sözlerin yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Mourinho yönetimindeki Benfica, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 5 maçın 4'ünü kaybetti ve ligde liderin 10 puan gerisine düştü. Ayrıca, Lig Kupası ve Portekiz Kupası'ndan da elendi.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Benfica'ya imza atan Jose Mourinho'nun "Kendi seviyeme döndüğüm için çok mutluyum" sözleri, Portekiz ekibindeki 5 aylık dönemde ortaya çıkan sonuçlarla birlikte yeniden gündeme geldi.

"KENDİ SEVİYEME DÖNDÜM" SÖZÜ YENİDEN KONUŞULUYOR

Jose Mourinho, Fenerbahçe ile yolları ayrıldıktan sonra Benfica'nın başına geçerken yaptığı açıklamada, "Kendi seviyeme döndüğüm için çok mutluyum" demişti. Mourinho'nun bu çıkışı, Benfica'da geçen kısa sürede alınan sonuçların ardından tartışmaların merkezine yerleşti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ PERFORMANSI TEPKİ ÇEKTİ

Mourinho yönetimindeki Benfica, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 5 maçın 4'ünü kaybetti. Avrupa'daki bu tablo, takımın hedeflerinden uzaklaştığı yorumlarını artırdı.

LİGDE ZİRVE YARIŞINDA 10 PUANLIK FARK

Benfica, ligde liderin 10 puan gerisine düştü. Puan kayıpları, hem şampiyonluk yarışını zora soktu hem de Mourinho'nun kararlarını tartışmaya açtı.

İKİ KUPAYA VEDA ETTİ

Benfica, Mourinho döneminde Lig Kupası'ndan elendi. Portekiz Kupası'nda da turnuvaya veda ederek sezonun önemli hedeflerinden iki tanesini erkenden kaybetti.

