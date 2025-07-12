Mourinho'nun Asensio planı hazır

Süper Lig devi Fenerbahçe, PSG forması giyen İspanyol futbolcu Marco Asensio'nun transferini tamamlamaya hazırlanıyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun oyuncuyla ilgi bazı planları da ortaya çıktı.

ON NUMARALI FORMA ONA

Fenerbahçe, 36 yaşındaki Dusan Tadic'in boşluğunu Marco Asensio ile doldurmayı planlıyor. Mourinho'nun isteği doğrultusunda yıldız oyuncuya 10 numaralı forma verilecek. Öte yandan Portekizli çalıştırıcının Asensio'ya vereceği görev de belli oldu. Mourinho'nun İspanyol oyuncuyu takımın beyni olarak kullanmak istediği ve tüm hücum çeşitliğini onun üzerinden kurmayı hedeflediği öğrenildi.

SEZON RAKAMLARI

Geçen sezonun ikinci yarısında Aston Villa'da forma giyen Asensio, 21 maçta rakip ağlara 8 gol atan kaydetti.