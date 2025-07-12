Mourinho'nun Asensio planı hazır
Fenerbahçe, PSG'li futbolcu Marco Asensio'nun transferini bitirmeye hazırlanırken Jose Mourinho'nun, da Marco Asensio için planı ortaya çıktı. Mourinho, İspanyol yıldıza 10 numaralı formayı verecek ve takımın beyni olarak sahada görevlendirecek.
Süper Lig devi Fenerbahçe, PSG forması giyen İspanyol futbolcu Marco Asensio'nun transferini tamamlamaya hazırlanıyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun oyuncuyla ilgi bazı planları da ortaya çıktı.
ON NUMARALI FORMA ONA
Fenerbahçe, 36 yaşındaki Dusan Tadic'in boşluğunu Marco Asensio ile doldurmayı planlıyor. Mourinho'nun isteği doğrultusunda yıldız oyuncuya 10 numaralı forma verilecek. Öte yandan Portekizli çalıştırıcının Asensio'ya vereceği görev de belli oldu. Mourinho'nun İspanyol oyuncuyu takımın beyni olarak kullanmak istediği ve tüm hücum çeşitliğini onun üzerinden kurmayı hedeflediği öğrenildi.
SEZON RAKAMLARI
Geçen sezonun ikinci yarısında Aston Villa'da forma giyen Asensio, 21 maçta rakip ağlara 8 gol atan kaydetti.