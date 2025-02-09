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İşte Adana Demirspor'un sahadan çekilmesine neden olan penaltı pozisyonu

İşte Adana Demirspor'un sahadan çekilmesine neden olan penaltı pozisyonu

Mourinho'dan olay yaratacak Galatasaray paylaşımı

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Adana Demirspor'un sahadan çekildiği Galatasaray maçıyla ilgili çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Mourinho, herhangi bir not düşmeden Galatasaray'ın Dries Mertens ile 11. dakikada kazandığı ve gole çevirerek 1-0 öne geçtiği penaltı pozisyonunu paylaştı. Bu paylaşım, Fenerbahçeliler tarafından etkileşim yağmuruna tutuldu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Instagram hesabından konuk takımın sahadan çekildiği Galatasaray- Adana Demirspor maçıyla ilgili çarpıcı paylaşım yaptı.

MERTENS'İN PENALTISINI PAYLAŞTI

Portekizli teknik adam, Galatasaray'ın Dries Mertens ile 11. dakikada kazandığı ve gole çevirerek 1-0 öne geçtiği penaltı pozisyonu sosyal medya hesabından paylaştı. Herhangi bir not düşmediği Mourinho'nun bu paylaşımı, kısa sürede Fenerbahçeli taraftarlar tarafından binlerce beğeni aldı.

İşte o paylaşım;

Mourinho'dan çok konuşulacak Galatasaray paylaşımı

UÇAKTAN BİR PAYLAŞIM DAHA

Öte yandan Mourinho'nun bir sonraki paylaşımda uçakta Anderlecht maçını analiz ettiği görüntüleri paylaşması da dikkat çekti.

Mourinho'nun uçaktan yaptığı paylaşım;

Mourinho'dan çok konuşulacak Galatasaray paylaşımı

NE OLMUŞTU?

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray ile yaptığı maçta sahadan çekildi. Galatasaray ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 23. haftasında RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Müsabakanın 12. dakikasında Galatasaray, Alvaro Morata'nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Müsabaka ev sahibi ekibin üstünlüğüyle devam ederken 30. dakikada Yusuf Barasi sakatlık nedeniyle topsuz alanda kendisini yere bıraktı. Bu sırada Adana Demirsporlu futbolcular ile teknik direktör Mustafa Alper Avcı arasında bir görüşme yapıldı. Bu görüşmenin ardından 34. dakika kaptan Semih Güler takım arkadaşlarına, "Sahadan çekiliyoruz" diye seslendi ve koridora doğru yöneldiler. Daha sonra da hakem dörtlüsü soyunma odasına gitti. Yaklaşık 25 dakika sonra statta yapılan anonsta Galatasaray-Adana Demirspor karşılaşmasının hakem Oğuzhan Çakır, tarafından tatil edildiği duyuruldu. Maçla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

Mourinho'dan olay yaratacak Galatasaray paylaşımı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıYakup Ayfer:

her maçtan sonra günah çıkarana bak sen

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Haber YorumlarıMahmut Şahin:

Avrupada yoksn joseeeee kendine gel Türkiyede hiçsin

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Haber YorumlarıEmir Güler:

AMNOQLU ÇAYLUR MACİNDADA BOYLE KONUŞSAYDIN NE CABUK UNUTTUN GECEN HAFTAYI

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Haber YorumlarıMelike Taştan:

Ne kadar reziller di mi? Ligin ilk 5 sırasında olan takımların hiçbirini yenemezler bir de her hafta mağdur edebiyatı yaparlar. Midem bulanıyor artık bunları gördükçe....

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Haber YorumlarıCan Yorumcu:

Lig sonu halini şimdiden görür gibiyim, bu gün olan taraftara oldu, madem maçtan cekilecektin 89uncu dk tüm oyunculara derdin komle oyunu bırakın taraftar için oynadık derdin büyüklüğünü görürdük, bu kadar basit penaltı verilmemeliydi ama bu sadece gs için değil fb içinde geçerli. Rize fb maçı kadar rezil maç yok dünyada

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Haber YorumlarıOrhan Karakisla:

mourinhio gerçekleri söylüyor ..cinconun katakulleleri ortada rezil düzene dur demek lazım

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Haber YorumlarıAhmet Çakır:

Bu da bir b.k yiyemeyeceğini anladı acun ve fenevlilerin ağzıyla konuşmaya başladı.

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Haber YorumlarıEMRE ÜRKER:

ne kadar boş bir MADAMSIN aynı kulübün gibi şampiyon Galatasaray

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Haber Yorumlarıcihan64:

YA BU ADAM NE KADAR UTANMAZ BİRİ BİRAZ HARBİ OL YAV

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Haber YorumlarıMEMOLLİ null:

TD mi medya maymunumu

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