Mourinho'dan olay yaratacak Galatasaray paylaşımı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Instagram hesabından konuk takımın sahadan çekildiği Galatasaray- Adana Demirspor maçıyla ilgili çarpıcı paylaşım yaptı.

MERTENS'İN PENALTISINI PAYLAŞTI

Portekizli teknik adam, Galatasaray'ın Dries Mertens ile 11. dakikada kazandığı ve gole çevirerek 1-0 öne geçtiği penaltı pozisyonu sosyal medya hesabından paylaştı. Herhangi bir not düşmediği Mourinho'nun bu paylaşımı, kısa sürede Fenerbahçeli taraftarlar tarafından binlerce beğeni aldı.

İşte o paylaşım;

UÇAKTAN BİR PAYLAŞIM DAHA

Öte yandan Mourinho'nun bir sonraki paylaşımda uçakta Anderlecht maçını analiz ettiği görüntüleri paylaşması da dikkat çekti.

Mourinho'nun uçaktan yaptığı paylaşım;

NE OLMUŞTU?

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray ile yaptığı maçta sahadan çekildi. Galatasaray ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 23. haftasında RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Müsabakanın 12. dakikasında Galatasaray, Alvaro Morata'nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Müsabaka ev sahibi ekibin üstünlüğüyle devam ederken 30. dakikada Yusuf Barasi sakatlık nedeniyle topsuz alanda kendisini yere bıraktı. Bu sırada Adana Demirsporlu futbolcular ile teknik direktör Mustafa Alper Avcı arasında bir görüşme yapıldı. Bu görüşmenin ardından 34. dakika kaptan Semih Güler takım arkadaşlarına, "Sahadan çekiliyoruz" diye seslendi ve koridora doğru yöneldiler. Daha sonra da hakem dörtlüsü soyunma odasına gitti. Yaklaşık 25 dakika sonra statta yapılan anonsta Galatasaray-Adana Demirspor karşılaşmasının hakem Oğuzhan Çakır, tarafından tatil edildiği duyuruldu. Maçla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.