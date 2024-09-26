Mourinho, Fenerbahçe'nin Maçını Değerlendirdi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında sahasında ağırladığı Union Saint- Gilloise'yi 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho değerlendirmelerde bulundu. Maçın son dakikalarında kendilerini zora soktuklarını söyleyen Jose Mourinho, "İlk yarıda onların baskılarını kıramadık. Biz onlara önde baskı yaptık. Aynı şekilde rakibimizde baskı yaptı. Onların ön baskısını kırmak kolay olmadı. Uzun top oynadığımızda da Nesyri uzun topu almakta zorluk yaşadı. İki kanattan yeteri kadar gelemedik. İlk golden sonra bu durum değişti. İkinci yarıya iyi başladık. Pozisyonlar ürettik. 2-0'dan sonra maçın bittiğini düşündük ama maç hakem düdüğü çaldığı zaman bitiyor. Son dakikaları kendimiz için biraz zora soktuk" ifadelerini kullandı.

'MOURINHO ETKİSİ DEDİĞİNİZ ŞEY ASLINDA KUPALAR KAZANMAKTIR'

Eylül ayında kupa kazanma imkanlarının olmadığına değinen Portekizli teknik adam, "Mourinho etkisi dediğiniz şey aslında kupalar kazanmaktır. Eylül ayında bunu yapamayız. Eylül ayında kazanacak kupa yok çünkü. Gittiğim her takımda kupalar kazandım. Sadece Tottenham'da final maçından 2 gün önce takımdan ayrıldım. Ama üzgünüm Eylül ayında bunu yapamayız" diye konuştu.

'FUTBOLUN DUYGUSAL YÖNÜNÜ BİLİYORUM'

Futbolun duygusal yönünün farkında olduğunu aktaran tecrübeli teknik adam, "Ben vücut dili konusunda uzman değilim. Ama tabii ki futbolun duygusal tarafının farkındayım. Şunun da farkındayım bazı kültürler zorlukların üstesinden gelmenize yardım edebiliyor. Bazı kültürlerde de zorluklar sizi daha aşağıya çekebiliyor. Stadyuma teşekkür etmek istiyorum. Oyunculara destek verdiler. Bugün yapmamız gereken şey evimizde 3 puan almaktı. Bu hafta insanları aşağı çekmekten keyif alınan bir hafta oluyor. Ben dans yarışmasında jüri değilim. Futbolun duygusal yönünü çok iyi biliyorum" şeklinde konuştu.

'EN NESYRI'NİN PERFORMANSI HARİKA DEĞİLDİ AMA POZİTİFTİ'

En Nesyri'nin performansını değerlendiren Jose Mourinho, "En Nesyri'nin performansı takımın performansı gibiydi. Harika değildi ama pozitifti. Bugün takım da harika değildi ama maçın kazanılması için yeterliydi. En Nesyri, Dzeko girene kadar bize gerekli katkıyı sağladı. Gol atmasını istiyoruz. Kendisi de gol atmayı istiyor. O goller gelecek" dedi.

'ÇOK ÇALIŞIYORUZ'

Günde minimum 12 saat çalıştığını belirten Mourinho, "Bizler çok çalışıyoruz. Sizler günde kaç saat çalışıyorsunuz bilmiyorum ama ben günde minimum 12 saat çalışıyorum. İstanbul güzel bir şehir ama ben buraya çalışmaya geldi. Zaman zaman başarılı olurum zaman zaman başarılı olamam. İşlerin gitmesi sizi aya çıkarmaz. İşlerin kötü gitmesi de cehenneme götürmez. Aya da çıkmayın cehenneme de gitmeyin. Ben kariyerimde 26 tane kupa kazandım. 5.5 tane Avrupa kupası kazandım. Buçuk diyorum çünkü benden çalınan o Avrupa kupasını unutmayacağım" diyerek sözlerini noktaladı.