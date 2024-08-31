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Mourinho'dan Ferdi Kadıoğlu'na olay sözler: Kendi gitmek istedi, ruhu burada değildi

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Alanyaspor maçının ardından Ferdi'nin ayrılığı hakkında konuştu. Mourinho, Ferdi'nin kulüpten ayrılması konusunda kulübün Ferdi'ye harika bir teklif yaptığını ancak Ferdi'nin o teklifi kabul etmediğini söyledi. Başarılı antrenör, "Harika performansını gösteremiyordu. Vücut olarak buradaydı ama ruhu burada değildi" dedi.

Süper Lig devi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 3-0 kazandıkları Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"RUHU BURADA DEĞİLDİ"

Geçtiğimiz günlerde Brighton'a imza atan Ferdi Kadıoğlu hakkında da konuşan Portekizli antrenör, "Harika bir oyuncu kaybettik ama aslında kaybetmedik. Kulüp Ferdi'yi satmayı hiç istemedi. Elinde tutmak istedi. Kulüp, Ferdi'ye harika bir teklif yaptı. Kabul etseydi Avrupa'nın en çok kazanan bek oyuncularından biri olacaktı ama oyuncu gitme kararı verdi. Zaten oynamış olduğu maçlardan da bunu hissedebiliyordunuz. Harika performansını gösteremiyordu. Vücut olarak buradaydı ama ruhu burada değildi. Direktörümüz onun kalabilmesi için her şeyi yaptı. Kendisi çok çok iyi bir oyuncu. Karar, zeki ve pragmatik. Harika bir oyuncu gitti takımımızdan, kendisi zaten burada değildi. Biz yolumuza devam etmeliyiz. Elimdeki oyunculara çok inanıyorum" dedi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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Yorumlar (2)

Mustapha Kose:

adam bi başari diler, 30 milyon kazandirdi daha ne yapsin

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Pc Copat:

formuna dersin kondidyonuna dersin tekniğine falsn dersinde dersin ama ruhuna hiçbişey diyemezsin adam hep ruhu ile oynadı

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