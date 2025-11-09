Haberler

Mourinho'dan Fener'e ağır fatura! 15 aylık otel masrafı 36,5 milyon lirayı bulmuş

Güncelleme:
Fenerbahçe'nin sezon başında yolları ayırdığı Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun görev süresi olan 15 ay boyunca İstanbul'daki Four Seasons Hotel'in en lüks süit odasında kaldığı ve bu konaklamanın Fenerbahçe'ye maliyetinin ise tam 36,5 milyon TL olduğu iddia edildi.

  • Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'deki 15 aylık konaklama masrafı 36,5 milyon TL oldu.
  • Mourinho, İstanbul'daki Four Seasons Hotel'in en lüks süit odasında kaldı.
  • Mourinho'nun Fenerbahçe'den ayrılması kulübe finansal açıdan ağır maliyetler oluşturdu.

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla imza atan Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun Türkiye serüveni sona erdi. 15 ay süren görev süresi boyunca zaman zaman yönetime yönelik eleştirileri ve dikkat çeken açıklamalarıyla gündeme gelen Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica karşısında yaşanan elenmenin ardından Fenerbahçe yönetimiyle yollarını ayırdı.

FİNANSAL AÇIDAN ÇOK AĞIR BİR TABLO

Görkemli bir imza töreniyle Türkiye'ye adım atan Mourinho, ülkeyi sessizce terk etti. Ancak tecrübeli çalıştırıcının ayrılığı, kulüp için finansal açıdan da ağır bir tablo ortaya çıkardı.

OTEL MASRAFI 36,5 MİLYON TL

Yeniçağ yazarı Müge Dağıstanlı Erdoğan'ın iddiasına göre; Mourinho İstanbul'daki Four Seasons Hotel'de konakladı ve 15 aylık süre boyunca otelin en lüks süit odasında kaldı. Bu konaklamanın Fenerbahçe'ye maliyeti ise tam 36,5 milyon TL oldu.

Tazminat tutarı henüz resmen açıklanmasa da, Mourinho'nun hem kontrat feshi hem de konaklama giderleriyle birlikte kulübe yüklü bir maliyet oluşturduğu belirtiliyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Spor
