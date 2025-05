Mourinho'dan Dikkat Çeken Açıklamalar: 'Bir Şey Kaybetmedik'

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında ikas Eyüpspor'u 2-1 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, "Biz bir şey kaybetmedik. Çünkü bir şeyi kaybetmeniz için o şeye sahip olmanız gerekir." dedi.

Ülker Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Mourinho, ilk olarak kulüp başkanı Ali Koç ile sezon değerlendirmesi yapıp yapmayacağı sorusunu yanıtladı.

İç meseleleri basın önünde konuşmadığının altını çizen Portekizli çalıştırıcı, "Bunu her zaman dile getiriyorum. Burada böyle bir kültür varsa, bu benim kültürüm değil. Başkanla görüşüp görüşmediğimle ilgili yorum yapmıyorum." ifadelerini kullandı.

Portekiz Milli Takımı'nın başına geçeceğine yönelik iddialara da açıklık getiren Mourinho, "Ben sadık bir insanım. En son bir kulüple direkt bir iletişim kurduğumda Fenerbahçe'yi bilgilendirdim. Bu da ocak ayında olmuştu ve teklifi kabul etmedim, görüşmeden önce de kulübü bilgilendirdim. Portekiz Futbol Federasyonuyla da herhangi bir görüşmem olmadı. Olsaydı kulübüm bunu bilirdi." açıklamasını yaptı.

"İçinde olduğumuz durumdan memnun değilim"

Kendisi adına sezonu özetleyen Jose Mourinho, hem saha içi hem de saha dışına odaklandığını dile getirdi.

Bir konuda kendisini başarılı gördüğünü vurgulayan Mourinho, şunları kaydetti:

"Bütün dünyaya Türkiye liginin nasıl bir yer olduğunu gösterme anlamında başarılıyım. Beni bütün dünyada çok fazla insan takip ediyor ve artık herkes Türkiye'de nasıl bir lig olduğunu biliyor. Bu anlamda saha dışına odaklandığım için pişmanlığım yok. Ama ben gerçekten güçlü değilmişim. Buradaki birçok şey hayal ettiğimden de güçlü. Biz bir şey kaybetmedik. Çünkü bir şeyi kaybetmeniz için o şeye sahip olmanız gerekir. Mesela kolumdaki saati siz kaybedemezsiniz çünkü bu benim kolumda. Ama bu ligdeki ikinci turnuvayı kazandık, iki ayrı lig var gibi düşünebilirsiniz. İçinde olduğumuz durumdan memnun değilim, daha iyisini yapabilirdik."

Önümüzdeki sezonun planlamasıyla ilgili de konuşan Mourinho, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendimi bu anlamda güçsüz hissediyorum. Ben ve oyuncularım daha iyisini yapabilir. Ama bunun iyi bir sezon geçirmek için yeterli olup olamayacağını bilmiyorum. Önümüzdeki sezonun planlamasıyla ilgili, kadro konusuyla ilgili konuşmuyorum. Bu bizim iç meselemiz. Ama bizim görevimiz, sezon öncesinde hangi tarihlerde nerede olacağımızı belirleyip antrenman programlarını çıkarmak. Bunların hepsi organize edildi, antrenman seviyesi ve hazırlık maçlarında hangi farklı takımların olacağı belli. Son hazırlık maçımızı evimizde Şampiyonlar Ligi maçımızdan 5 gün önce oynayacağız. Bunların hepsi planlandı."

"Şampiyonluk kutlayış biçiminiz sizin insani durumunuzu gösterir"

Portekizli çalıştırıcı, karşılaşma boyunca taraftarların yaptığı protestolarla ilgili "Bizler profesyoneliz ve tribünden gelenlerle baş edebilmemiz gerekiyor." yorumunu yaptı.

Her ülkenin kültürünün farklı olduğunu, profesyoneller olarak bu kültüre adapte olmaları gerektiğini vurgulayan Mourinho, "Belli bir bilgi birikime sahip olunca ne olduğunu biliyorsunuz. Her insan, her kültür farklıdır. Buna adapte olmazsanız işiniz zor olur. Oyuncu olarak hak ediyor ya da etmiyor olsanız bile tribünlerden gelene saygı duymanız gerekiyor. Ben bir oyuncu değilim ama saha içinde karar vermenin, bu şartlar altında sorumluluk almanın kolay olmadığını biliyorum." ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında kendisine yapılan göndermeyle ilgili soruyu şöyle yanıtladı:

"Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili şunu söyleyeyim, şampiyonluk kutlayış biçiminiz sizin insani durumunuzu gösterir. Taraftarlar ayrıdır ama kulüp olarak yaptıklarınız sizi gösterir. Bugünkü şampiyonluk kutlamaları bence sezon içindeki hikayelerinin bir özeti oldu. Durum 2-0'ken kaleciye penaltı attırmaları, bence onların nasıl bir insani boyutta olduklarını göstermeleri için harika bir görüntü oldu."