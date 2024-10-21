Mourinho'dan basına zehir zemberek tepki: Sürekli ağlıyorsunuz

Süper Lig devi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Samsunspor ile 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"8 PUAN GERİDEYİZ"

Portekizli teknik adam, "Levent Mercan'ı neden almadınız?" şeklinde gelen sorunun ardından "Türkçe bilmiyorum ama artık oynamayan oyunculara alışıyorum. Siz 'Levent' dediğiniz anda gelecek soruyu anlamıştım. Maçtan önce de 'Neden Kahveci değil de Tadic oynuyor?' sorusu geldi. 2-1 öndeydik ve Samsunspor baskı kuruyordu. Duran toplar, kornerler oluyordu. 1.88 boyundaki Jaden çıkınca, yerine 1.70 boyunda oyuncu koyarsanız başınız belaya girer. Yediğimiz golde sol bekte kimin oynadığından bağımsız yedik. hakem aksiyonu bitirip faul verse, maç bitmişti" yanıtını verdi.

Mourinho, sözlerine, "Şu andaki puan tablosuna bakınca direkt rakiplerimizle olan fark 2 puan arttı. Bunun sezon sonuna nasıl etki edeceğini bilemem. Sihirli bir beynim yok. Bir sonraki maçımız olan Bodrum maçında 3 puan için savaşacağız. Yanılmıyorsam 1 maçımız eksik, 8 puan gerideyiz, durum bu..." diye devam etti.

"SÜREKLİ AĞLIYORSUNUZ"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan deneyimli teknik adam, "Artık bu soruların sorulmasını anlamaya başladım. Şuna şaşırdım; neden İrfan Can Eğribayat oynamıyor, neden Cenk Tosun oynamıyor diye sormanızı beklerdim. Tadic, benim için takımın birkaç maçtır en iyisi. Sadece golleri değil, takıma verdiği denge için, aynı zamanda takımın organize olmasında koyduğu akıl için, pozisyon ve karar verme hatası yapmadığı için. Onun oynamasını istemiyoruz derseniz tamam. Benim için bundan fazla sebep vermek zor. Oyuncularımı kameralar önünde analiz etmek istemiyorum. Onları savunmalıyım. Bu bu sebepten oynuyor demem doğru değil. Anlıyorum, kültürünüzün bir parçası bu. Cevap vermeye çalışıyorum. Oğuz neden oynamadı, İrfan neden kulübedeydi, her gün bu tarz sorular soruyorsunuz. Kostic neden sol bekte değil dediler, Jayden oynadı, Levent niye oynamadı dediler. Cevap vermesi benim için zor. İrfan kulübedeydi. Tadic oynadı. Sürekli bunun için ağlıyorsunuz. Şimdi de Oğuz diyorsunuz. Şunu tavsiye ederim. Maçları efektif şekilde analiz edip anlayabilirsiniz. En harika oyuncu da kritik hata yapabiliyor" dedi.