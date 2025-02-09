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Mourinho'dan Alanyaspor Maçında 7 Değişiklik

Mourinho'dan Alanyaspor Maçında 7 Değişiklik
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Erzurumspor FK ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçındaki 11'den Alanyaspor müsabakasına 7 oyuncu ile değişiklik yaparak çıktı. Fenerbahçe'nin sakat ve cezalı oyuncuları nedeniyle kadroda önemli değişiklikler yaşandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, son oynadıkları Erzurumspor FK maçı 11'ine göre Alanyaspor müsabakasına 7 değişiklik ile çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 23. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşıyor. Teknik Direktör Jose Mourinho, rotasyona gittiği Ziraat Türkiye Kupası'nda son oynanan Erzurumspor FK maçı 11'inden 7 değişikliğe gitti. Portekizli teknik adam; Alexander Djiku, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, Anderson Talisca ve Cenk Tosun'un yerine Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın, Fred, Sebastian Szymanski, Filip Kostic, Dusan Tadic ve Edin Dzeko'ya görev verdi.

Sarı-lacivertlilerde eksikler

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Dominik Livakovic, Rodrigo Becao, Mert Müldür, Diego Carlos, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek'in yanı sıra sarı kart cezalısı Youssef En-Nesyri kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'nin 11'i

Fenerbahçe mücadeleye; "İrfan Can Eğribayat, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Levent Mercan, Oğuz Aydın, Fred, Sebastian Szymanski, Filip Kostic, Dusan Tadic, Anderson Talisca ve Edin Dzeko 11'i ile başladı.

Sarı-lacivertlilerde Osman Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Allan Saint-Maximin, Cengiz Ünder, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun ise yedek bekledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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