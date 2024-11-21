Mourinho Cristiano Ronaldo'yu telefonla aradı
Fenerbahçe, şampiyonluk hasretini dindirmek adına transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde son olarak Cristiano Ronaldo gündeme geldi. İddialara göre Fenerbahçe yönetimi, Ronaldo'nun son günlerde Arabistan ekibi Al-Nassr'dan ayrılacağı konuşulurken, Jose Mourinho'nun eski öğrencisini bizzat telefonla aradığı ve F.Bahçe'ye gelmek isteyip istemediğini sorduğu öğrenildi. Ayrıca, Ronaldo'nun menajeriyle de ilk temaslar kuruldu.
Şampiyonluğun en büyük adaylarından olan ve lider Galatasaray'ın en yakın takipçisi Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
"FENERBAHÇE'YE GELMEK İSTER MİSİN?"
Fotomaç'ta yer alan habere göre Fenerbahçe'de asıl büyük hedef Cristiano Ronaldo.İddiaya göre Fenerbahçe yönetimi son günlerde Arabistan ekibi Al-Nassr'dan ayrılacağı konuşulan Portekizli için temaslara başlarken, Jose Mourinho eski öğrencisini bizzat telefonla aradı. Mourinho'nun yaptığı telefon görüşmesinde Ronaldo'ya 'Orada mutlu musun?' dediği ve 'Eğer ayrılırsan Fenerbahçe'ye gelmek ister misin' diye sorduğu öğrenildi.
MENAJERİYLE İLK TEMAS KURULDU
Yaşanan bu gelişmelerin yanı sıra, Al Nassr ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 39 yaşındaki golcü için Mario Branco'nun da oyuncunun menajeriyle ilk teması kurduğu aktarıldı.