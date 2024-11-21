Üye Girişi
Haberler

Mourinho Cristiano Ronaldo'yu telefonla aradı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, şampiyonluk hasretini dindirmek adına transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde son olarak Cristiano Ronaldo gündeme geldi. İddialara göre Fenerbahçe yönetimi, Ronaldo'nun son günlerde Arabistan ekibi Al-Nassr'dan ayrılacağı konuşulurken, Jose Mourinho'nun eski öğrencisini bizzat telefonla aradığı ve F.Bahçe'ye gelmek isteyip istemediğini sorduğu öğrenildi. Ayrıca, Ronaldo'nun menajeriyle de ilk temaslar kuruldu.

Şampiyonluğun en büyük adaylarından olan ve lider Galatasaray'ın en yakın takipçisi Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

"FENERBAHÇE'YE GELMEK İSTER MİSİN?"

Fotomaç'ta yer alan habere göre Fenerbahçe'de asıl büyük hedef Cristiano Ronaldo.İddiaya göre Fenerbahçe yönetimi son günlerde Arabistan ekibi Al-Nassr'dan ayrılacağı konuşulan Portekizli için temaslara başlarken, Jose Mourinho eski öğrencisini bizzat telefonla aradı. Mourinho'nun yaptığı telefon görüşmesinde Ronaldo'ya 'Orada mutlu musun?' dediği ve 'Eğer ayrılırsan Fenerbahçe'ye gelmek ister misin' diye sorduğu öğrenildi.

MENAJERİYLE İLK TEMAS KURULDU

Yaşanan bu gelişmelerin yanı sıra, Al Nassr ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 39 yaşındaki golcü için Mario Branco'nun da oyuncunun menajeriyle ilk teması kurduğu aktarıldı.

Mourinho Cristiano Ronaldo'yu telefonla aradı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu hakkında tutuklama emri

Netanyahu için tutuklama emri

 Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı

 Rusya, Ukrayna'ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi

Savaşta bir ilk! Putin'in intikamı hayli ağır oldu
3 polisin yaralandığı çatışma, iki grup arasındaki pornografik görüntü kavgasından çıkmış

Cinsel ilişki görüntüleri sonrası kurşun yağdırmışlar
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBükücü:

yoohhhaaaammmıınnaaa Ronaldo mu?

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

ANADOLU EFES-PARİS BASKET MAÇI CANLI İZLE! 21 kasım Anadolu Efes-Paris canlı yayın, frekans bilgileri! Anadolu Efes-Paris basket maçı ne zaman, saat kaçta? Anadolu Efes-Paris basket maçı hangi kanalda? 22 Kasım İzmir hava durumu | İzmir'de hava nasıl olacak, kar yağacak mı? İzmir günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! 22 Kasım Antalya hava durumu | Antalya'da hava nasıl olacak? Antalya günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Gökhan Özbek kimdir, gözaltına mı alındı? Gökhan Özbek neden gözaltında? İstanbul'da yağmur ne zaman duracak? Direnç Tonusluoğlu kimdir? Hakem Direnç Tonusluoğlu kaç yaşında ve nereli? Merkez Bankası yıl sonu faiz beklentisi kaç? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 21 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI! Kasım ayı faiz oranı ne oldu? Faiz arttı mı, sabit mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.