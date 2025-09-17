Mourinho, Benfica için Lizbon'a gitti

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun yeni adresi belli oluyor.

MOURINHO LİZBON'A GELDİ

62 yaşındaki deneyimli teknik adam, Portekiz ekibi Benfica ile görüşmeler yapmak üzere Lizbona'a geldi. Havalimanında açıklamalar yapan Jose Mourinho, "Benfica bana bu görevle ilgilenip ilgilenmediğimi sordu. 'Evet' dedim. Görüşmekten memnun olacağımı söyledim." dedi.

''BENFICA'YA HAYIR DİYEN TEKNİK DİREKTÖR KİM?''

Sözlerine devam eden Mourinho "Benfica'ya 'Hayır' diyen teknik direktör kim oldu? Ben değilim. Bakalım, neler olacak göreceğiz." şeklinde konuştu.

EL SIKIŞILDI

Portekiz basınında yer alan haberlere göre; Mourinho, Benfica Başkanı Rui Costa ile yaptığı ilk görüşme sonucunda el sıkıştı. Jose Mourinho ile Benfica arasında gerçekleşecek son görüşmelerin ardından resmi açıklamanın yapılacağı belirtildi.