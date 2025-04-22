Mourinho, Ali Koç'u çileden çıkardı: Kimi getirsek saçmalıyor

Kayserispor'la sahasında 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yarışında darbe alan Fenerbahçe'de tansiyon artıyor. Sarı lacivertli yönetim kulüp binasında bir araya gelerek olağan toplantı gerçekleştirdi. Gündemin ilk maddesi teknik direktör Jose Mourinho oldu.

"YETER ARTIK, BIKTIM"

Sarı-lacivertlilerde başta Başkan Ali Koç olmak üzere tüm yönetimin Mourinho'ya karşı büyük hayal kırıklığı içinde olduğu öğrenildi. Portekizli hocaya ilk geldiği günden bu yana çok güvenen ve kısa zaman öncesine kadar kesin olarak gelecek sezon yola devam etmeyi düşünen Başkan Ali Koç'un takımın durumunu hararetli şekilde tartıştığı ortaya çıktı.

Koç'un yöneticilere Mourinho ile ilgili dert yandığı ve "Yeter artık bıktım. Kimi getirsem saçmalıyor. Mourinho gibi bir adam bile olur olmadık işler yapıyor" dediği, takımın galip durumdayken savunma ağırlıklı iki isim Çağlar ve İsmail'in oyuna alınmasına tepki koyduğu belirlendi.

CUMARTESİ AÇIKLAMA YAPACAK

Öte yandan Fenerbahçe'de cumartesi günü divan kurulu toplantısı gerçekleşecek. Sarı-lacivertlilerde Başkan Ali Koç'un kalabalık geçmesi beklenen divan kurulu toplantısında camiaya yönelik önemli mesajlar vereceği öğrenildi.