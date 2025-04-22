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Mourinho, Ali Koç'u çileden çıkardı: Kimi getirsek saçmalıyor

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Lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de gerçekleşen kriz toplantısında gündem Jose Mourinho oldu. Sarı lacivertlilerde Başkan Ali Koç'tan Portekizli hocaya büyük tepki geldi. Koç, "Yeter artık bıktım. Kimi getirsem saçmalıyor. Mourinho gibi bir adam bile olur olmadık işler yapıyor" dedi.

Kayserispor'la sahasında 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yarışında darbe alan Fenerbahçe'de tansiyon artıyor. Sarı lacivertli yönetim kulüp binasında bir araya gelerek olağan toplantı gerçekleştirdi. Gündemin ilk maddesi teknik direktör Jose Mourinho oldu.

"YETER ARTIK, BIKTIM"

Sarı-lacivertlilerde başta Başkan Ali Koç olmak üzere tüm yönetimin Mourinho'ya karşı büyük hayal kırıklığı içinde olduğu öğrenildi. Portekizli hocaya ilk geldiği günden bu yana çok güvenen ve kısa zaman öncesine kadar kesin olarak gelecek sezon yola devam etmeyi düşünen Başkan Ali Koç'un takımın durumunu hararetli şekilde tartıştığı ortaya çıktı.

Koç'un yöneticilere Mourinho ile ilgili dert yandığı ve "Yeter artık bıktım. Kimi getirsem saçmalıyor. Mourinho gibi bir adam bile olur olmadık işler yapıyor" dediği, takımın galip durumdayken savunma ağırlıklı iki isim Çağlar ve İsmail'in oyuna alınmasına tepki koyduğu belirlendi.

CUMARTESİ AÇIKLAMA YAPACAK

Öte yandan Fenerbahçe'de cumartesi günü divan kurulu toplantısı gerçekleşecek. Sarı-lacivertlilerde Başkan Ali Koç'un kalabalık geçmesi beklenen divan kurulu toplantısında camiaya yönelik önemli mesajlar vereceği öğrenildi.

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Mourinho, Ali Koç'u çileden çıkardı: Kimi getirsek saçmalıyor
Haberler.com / Abdurrahim Efe - Spor
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Yorumlar (8)

Haber Yorumlarıhuseyin eskin:

Mourinho denen şahıs her maç sonu çıkıp Galatasaray ya da Okan Buruk hakkında atıp tutarken uyardın mı, sen rakibi bırak sahaya konsantre oldu dedin mi? Demedin. Yapı dedin, sistem dedin. Bu işe yaramazın eline bahane verdin mi? Verdin. Fenerbahçe belki de tarihinin en iyi kadrosunu bunun için kurdu. Oynanan oyun ortadayken sen ne yapıyorsun, bu nasıl oyun diye hesap sordun mu? Sormadın. Sahada varlık gösteremeyince saha dışına çıktığında, sen oyununa bak diye kulağını çektin mi? boşa ağlama

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Haber Yorumları6rvgmvxvkt:

cumartesi konusacakmis. Yapimi var diyecek??

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme9
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Haber Yorumlarım.amac:

insallah istifasini vermek icin toplanir

Yorum Beğen18
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Haber YorumlarıSami İşgören:

arı kovanı getirecekmiş acuna kovana çubuğu sok diyecek.yada:)

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Haber YorumlarıKalazaR AstrangeR:

hahahahahahaha...

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Haber YorumlarıYorumların Efendisi:

Toplantı yapılacak salonda alkış kıyametinin kopmasına, tezahüratratların yeri göğü inletmesine sebeb olacak tek mesaj var. Verdiğim zarar yeterde artar, bir daha bu kulübün kapısının önünden dahi geçmeyecek şekilde istifa ediyorum.

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Haber YorumlarıFaysal Arpaguş:

Biz de senden bıktık Ali Bey.

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