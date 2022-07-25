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Mouhamed Diop, 1 yıllığına Sheriff'e kiralandı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Mouhamed Diop, 1 yıllığına Sheriff'e kiralandı

Kocaelispor, Senegalli genç futbolcusu Mouhamed Diop'u 1 yıllığına Sheriff'e kiraladı.

Kocaelispor, Senegalli genç futbolcusu Mouhamed Diop'u 1 yıllığına Sheriff'e kiraladı.

TFF 2. Lig ekibi Kocaelispor, yabancı futbolcularından biriyle daha yollarını ayırdı. Senegalli genç futbolcu Mouhamed Diop, 1 yıllığına Moldova'nın Sheriff kulübüne kiralandı. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Başkan Engin Koyun, Diop'un kiraya verilip takım lig yükseldiğinde de hizmetine devam etmesini istediklerini belirtmişti. 21 yaşındaki Diop'un 2026 yılına kadar Kocaelispor ile sözleşmesi bulunuyor. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Futbolcumuz Mouhamed Diop, bir yıllığına Moldova temsilcisi FC Sheriff takımına kiralanmıştır" ifadelerine yer verildi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

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